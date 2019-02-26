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26.02.2019
Интерфакс-АВН

Делегация талибов прибыла в Катар на переговоры с представителем администрации США

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Военнослужащие армии США в провинции Кандагар, Афганистан
Военнослужащие армии США в провинции Кандагар, Афганистан.
Источник изображения: © Flickr / The U.S. Army

Дубай. 25 февраля. ИНТЕРФАКС - Делегация руководства движения "Талибан" (запрещена в РФ) прибыла в столицу Катара Доху на очередной раунд переговоров со спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом, сообщает в понедельник Associated Press.

По его информации, в переговорах, которые должны начаться в понедельник, будет участвовать заместитель главы "Талибана" по политическим вопросам мулла Гани Барадар.

Американская сторона на переговорах, как ожидается, будет призывать талибов начать диалог с правительством Афганистана, отмечает AP.

Ранее сообщалось, что на предыдущих переговорах З.Халилзада с делегацией "Талибана" обсуждался вопрос о выводе американских сил из Афганистана и о том, что уже есть предварительный график ухода воинского контингента США из этой страны. Однако американские официальные лица опровергли эту информацию.

25.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Катар
США
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