Делегация талибов прибыла в Катар на переговоры с представителем администрации США

Дубай. 25 февраля. ИНТЕРФАКС - Делегация руководства движения "Талибан" (запрещена в РФ) прибыла в столицу Катара Доху на очередной раунд переговоров со спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом, сообщает в понедельник Associated Press.

По его информации, в переговорах, которые должны начаться в понедельник, будет участвовать заместитель главы "Талибана" по политическим вопросам мулла Гани Барадар.

Американская сторона на переговорах, как ожидается, будет призывать талибов начать диалог с правительством Афганистана, отмечает AP.

Ранее сообщалось, что на предыдущих переговорах З.Халилзада с делегацией "Талибана" обсуждался вопрос о выводе американских сил из Афганистана и о том, что уже есть предварительный график ухода воинского контингента США из этой страны. Однако американские официальные лица опровергли эту информацию.