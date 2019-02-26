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26.02.2019
ТАСС

Ростех: ближневосточные страны проявили значительный интерес к комплексу "Панцирь-МЕ"

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ЗРПК "Панцирь-1"
ЗРПК "Панцирь-1".
Источник изображения: rg.ru

Директор по международному сотрудничеству и региональной политике компании Виктор Кладов отметил, что комплекс будет иметь очень большие рыночные перспективы

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Страны Ближнего Востока заинтересовались морской версией зенитного ракетно-артиллерийского комплекса "Панцирь-МЕ". Об этом сообщил ТАСС директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктор Кладов.

"Мы видим огромный интерес к данному изделию со стороны ближневосточных стран и не только. Мы уверены, "Панцирь-МЕ" как адаптированная для моря версия знаменитого "Панцирь-С1" будет иметь очень большие рыночные перспективы, но на сегодняшний день о каких-то договоренностях говорить преждевременно, демонстрация комплекса состоялась всего лишь несколько дней назад", - отметил Кладов.

"Панцирь-МЕ" впервые был представлен за границей в рамках международной военно-технической выставки IDEX-2019, которая проходила в Абу-Даби. Ранее в холдинге "Высокоточные комплексы" (входит в состав Ростеха) уточнили ТАСС, что комплекс может устанавливаться на все виды боевых кораблей - от ракетного катера водоизмещением порядка 500 т до авианосца.

Комплекс способен поражать воздушные цели, летящие со скоростью до 1000 м/с, зона поражения целей большинства современных боевых самолетов по наклонной дальности составляет до 20 км ракетным вооружением и до 4 км - артиллерийским.

25.02.2019
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принадлежат ТАСС
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ОАЭ
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Панцирь-МЕ
Компании
Высокоточные комплексы
Ростех
Проекты
Авианосец
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