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26.02.2019
Военное обозрение

В Индии считают, что помимо Rafale нужно покупать и Су-35

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Министр обороны Индии Нирмала Ситхараман отвечала на вопросы законодательного органа страны по приобретению французских истребителей Rafale. Основной вопрос, который интересовал представителей индийского конгресса, заключался в следующем: почему изначально правительство заявило о готовности приобрести 126 боевых самолётов, а в итоге контракт заключён только на 36.

Источник изображения: topwar.ru

По словам Ситхараман, изначальный план по приобретению истребителей появился ещё в 2001 году.

Министр обороны Индии:

Тогда была другая концепция. Теперь появляются беспилотные летательные аппараты, которые в случае войны можно отправлять без опасности потери обученного лётчика.

Нирмала Ситхараман добавила, что пока рассматриваются и возможности приобретения самолётов других производителей. При этом министр отметила, что у неё нет никаких сомнений относительно правильности сделки с французами.

Ранее кабинетов министров Индии со стороны оппозиции был подвергнут критике за чрезмерную дороговизну контракта на поставку истребителей "Рафаль". В частности, было заявлено, что за ту сумму, которую Индия выплачивает Франции за один "Рафаль" и его техническое обслуживание, можно было бы произвести два самолёта Су-30МКИ на индийском предприятии.

На этом фоне (после прошедшего авиасалона в Бангалоре) были высказаны заявления о том, что Индия может приобрести у России партию самолётов поколения 4++ МиГ-35 и Су-35. В индийских СМИ отмечено, что самолёты Су-35 ранее приобрели китайцы, и китайские лётчики высказывают восторженные отзывы об этих боевых машинах.

25.02.2019
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Индия
Китай
Россия
Франция
Продукция
Rafale
МиГ-35
Су-30
Су-30МК
Су-35
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