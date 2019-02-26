Сеул не исключает, что Ким Чен Ын и Трамп в Ханое договорятся о том, как декларировать заключение мирного договора

Гонконг. 25 февраля. ИНТЕРФАКС - В ходе встречи в Ханое, запланированной на 27-28 февраля, лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп могут объявить об условиях подписания мирного договора по итогам Корейской войны 1950-1953 годов, заявил представитель администрации президента Южной Кореи журналистам.

"Я считаю, что такая возможность существует. Невозможно узнать, какого рода будет такая декларация, но верю, что США Северная Корея могут достичь соглашения по вопросу о том, чтобы каким-то образом объявить об окончании войны", - сказал чиновник.

Тем не менее, по его словам, процесс замены существующего в настоявшее время перемирия мирным договором на практике займет определенное время. Для реализации такого решения потребуются многосторонние усилия, включая усилия со стороны обоих корейских государств и Китая.

Подписание мирного договора наряду с отменой санкций - одно из условий Пхеньяна, которые он выдвинул для отказа от ракетно-ядерной программы и денуклеаризации Корейского полуострова.

Вашингтон многократно заявлял, что пойдет на смягчение санкционного режима лишь после полной, окончательной и проверяемой денуклеаризации Северной Кореи.