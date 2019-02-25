Пространственное развитие: Россию поделили на 12 макрорегионов

Правительство утвердило Стратегию пространственного развития до 2025 года. Цели стратегии – устойчивое и сбалансированное пространственное развитие России, сокращение межрегиональных различий в уровне и качестве жизни людей, ускорение темпов экономического роста и технологического развития, обеспечение национальной безопасности.

Центры роста

Сегодня в России сформировалось около 40 крупных городских агломераций, в большинстве которых численность населения с начала 2000-х годов устойчиво растет и в настоящее время превысила 73 млн. человек.

В России сформировалось около 40 крупных городских агломераций

Сформировалось также несколько крупных центров экономического роста, каждый из которых обеспечивает более одного процента суммарного прироста валового регионального продукта субъектов России.

В их состав входят 19 крупных и крупнейших городских агломераций, а также 4 минерально-сырьевых центра: Республика Саха (Якутия), Сахалинская область, автономные округа Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский - Югра.

В субъектах страны сформировались центры экономического роста меньшего масштаба, которыми являются административные центры субъектов Российской Федерации, а также отдельные городские населенные пункты, агропромышленные и минерально-сырьевые центры и территории, специализирующиеся на туризме.

3 приоритета

Цели Стратегии-2025 – устойчивое и сбалансированное пространственное развитие России, сокращение межрегиональных различий в уровне и качестве жизни людей, ускорение темпов экономического роста и технологического развития, обеспечение национальной безопасности.

Стратегия-2025 направлена на обеспечение скоординированных действий органов власти, субъектов естественных монополий по реализации приоритетов пространственного развития страны.

Приоритетами пространственного развития до 2025 года являются опережающее развитие территорий с низким уровнем социально-экономического развития, развитие перспективных центров экономического роста и увеличением их количества, а также социальное обустройство территорий с низкой плотностью населения с недостаточным собственным потенциалом экономического роста.

Стратегия-2025 направлена на обеспечение скоординированных действий органов власти

Кроме того, согласно Стратегии-2025 в стране будет сформированы 12 макрорегионов: Центральный, Центрально-Чернозёмный, Северо-Западный, Северный, Южный, Северо-Кавказский, Волго-Камский, Волго-Уральский, Уральско-Сибирский, Южно-Сибирский, Ангаро-Енисейский, Дальневосточный.

Принципы пространственного развития

В Стратегии-2025 сформулированы 9 принципов пространственного развития:

обеспечение территориальной целостности, единства правового и экономического пространства Российской Федерации;

обеспечение равных возможностей для реализации конституционных прав и свобод граждан на всей территории страны;

дифференцированный подход к направлениям и мерам господдержки социально-экономического развития территорий с учетом демографической ситуации, особенностей системы расселения, уровня и динамики развития экономики и специфических природных условий;

комплексный подход к развитию территорий;

содействие развитию межрегионального и межмуниципального сотрудничества;

учет этнокультурного фактора;

обеспечение гарантий прав коренных малочисленных народов, включая поддержку их экономического, социального и культурного развития, защиту исконной среды обитания и традиционного природопользования и образа жизни;

рациональное природопользование, сохранение природного и историко-культурного наследия, обеспечение доступа к природным и культурным ценностям;

учет интересов и мнения населения и бизнеса при планировании социально-экономического развития территорий.

Стратегией-2025 предусмотрено создание нового механизма развития территорий – инвестиционных площадок с особым режимом ведения предпринимательской деятельности. При создании инвестплощадок будут учитываться перспективные специализации регионов.

В целях исключения дублирования мер господдержки – органы власти будут учитывать перспективные экономические специализации граничащих с ним субъектов и субъектов, входящих с ним в состав одного макрорегиона.

Стратегией-2025 предусмотрено создание нового механизма развития территорий – инвестиционных площадок с особым режимом ведения предпринимательской деятельности

Ускорить экономический рост

Основными направлениями пространственного развития Российской Федерации являются:

ликвидация инфраструктурных ограничений федерального значения, повышение доступности и качества инфраструктуры;

сокращение уровня региональных различий в социально-экономическом развитии;

расширение географии и ускорения экономического роста, научно-технологического и инновационного развития Российской Федерации за счет крупных и крупнейших городских агломераций;

обеспечение национальной безопасности страны за счет социально-экономического развития геостратегических территорий.

В Стратегии-2025 предусмотрено опережающее развитие Дальнего Востока и ускорение экономического роста, научно-технологического и инновационного развития России за счёт социально-экономического развития перспективных центров экономического роста.