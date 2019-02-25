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25.02.2019
ТАСС

"Вертолеты России" планируют разработать арктический вариант Ми-26

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Транспортировка самолета Ту-134 при помощи вертолета Ми-26
Транспортировка самолета Ту-134 при помощи вертолета Ми-26 из аэропорта Пулково на полигон учебного центра ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, 2009 год.
Источник изображения: Юрий Белинский/ТАСС

В холдинге хотят создать и Ми-38 арктический вариант, и Ми-26

БАНГАЛОР /Индия/, 24 февраля. /ТАСС/. "Вертолеты России" (входят в Ростех) планируют разработать арктическую версию Ми-26. Об этом сообщил в воскресенье гендиректор холдинга Андрей Богинский на брифинге на выставке Aero India 2019.

"У нас есть на базе Ми-8 арктический вариант, уже были поставки. Мы планируем создать и Ми-38 арктический вариант, и Ми-26", - сказал он.

О намерении разработать арктическую версию Ми-38 Богинский сообщал в мае 2018 года. Тогда он отмечал, что сроки создания этой машины пока неизвестны.

Говоря о разработанной для военных версии тяжелого вертолета Ми-26 - Ми-26Т2В, Богинский напомнил, что Минобороны РФ пока не выдавало заказ на эту машину. "Опытно-конструкторскую работу по Ми-26Т2В мы делаем самостоятельно, у нас нет заказа от Минобороны, рассчитываем, что после присвоения литеры Минобороны все же сможет заключить с нами контракт", - сказал Богинский.

Ранее сообщалось, что "Вертолеты России" планируют передать Ми-26Т2В на государственные испытания во втором квартале 2019 года. В холдинге рассчитывают, что контракт с военным ведомством может быть подписан в июне.

Ми-26Т2В - тяжелый широкофюзеляжный транспортный вертолет грузоподъемностью 20 тонн. Машина оборудована современным интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования НПК90-2В, что позволяет пилотировать ее днем и ночью с выполнением автоматического полета по маршруту, выходом в заранее заданную точку и заходом на посадку и так далее. Бортовой комплекс обороны Ми-26Т2В обеспечивает защиту от ракетных комплексов ПВО. В состав экипажа модернизированного вертолета входят пять человек.

Ми-38 - средний многоцелевой вертолет, занимающий нишу между Ми-8 и тяжелым Ми-26. Он может использоваться для перевозки грузов и пассажиров, а также в качестве поисково- спасательного вертолета.

24.02.2019
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Индия
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