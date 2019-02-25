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25.02.2019
Военно-промышленный курьер

Шведский пилот испугался "непрофессиональных" действий русского летчика

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Истребитель Су-27
Истребитель Су-27.
Источник изображения: © Александр Рюмин/ТАСС

МИД Швеции вызвал посла России в стране Виктора Татаринцева в связи с инцидентом с участием российского и шведского военных самолетов над Балтикой в начале этой недели, сообщает телеканал SVT.

"МИД воспринимает эту ситуацию очень серьезно. Российский самолет действовал неуместно и непрофессионально, образом, угрожающим безопасности", - заявила телеканалу представитель МИД Швеции Диана Кудхаиб.

Ранее министерство обороны Швеции утверждало, что российский истребитель Су-27 якобы приблизился на 20 метров к шведскому самолету радиотехнической разведки над Балтийским морем, отмечает РИА Новости.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявило, что истребитель ВКС РФ Су-27 был поднят в воздух над Балтийским морем в связи с обнаружением приближающейся к границе России воздушной цели. Отмечается, что экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту для визуальной идентификации и классифицировал его как самолет-разведчик"Гольфстрим" ВВС Швеции.

24.02.2019
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Страны
Россия
Швеция
Продукция
Су-27
Компании
Минoбороны РФ
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