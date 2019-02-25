Китай будет бить Америку сверху

Вашингтон напуган растущими амбициями Пекина

Космос становится ареной новой гонки вооружений. И военно-политическое руководство Соединенных Штатов уделяет теперь данному вопросу едва ли не приоритетное внимание. Именно такой вывод можно сделать после знакомства с новым докладом, опубликованным недавно Разведывательным управлением (РУСО) Министерства обороны США (см. "Тему недели" в этом номере "НВО"). Документ, названный "Вызовы безопасности в космосе" и содержащий 45 страниц, в сжатом виде рассказывает об угрозах национальной безопасности Америки, исходящих из космического пространства, а также обозначает основные угрозы американской программе милитаризации космоса. В документе говорится, что на современном этапе США главные вызовы Америке ставят Россия и Китай, а также КНДР и Иран, но в значительно меньшей степени. Впрочем, именно военно-космические амбиции Пекина тревожат Вашингтон в последнее время.

КОСМИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ

В связи тем что Китай в течение последних нескольких лет интенсивно развивает свою экономику, претендуя на первое место в мире, и активно модернизирует свои Вооруженные силы, РУМО уделяет большое внимание намерениям Пекина военизировать космос, добиться в этой области значительных результатов и существенно ограничить космические возможности США.

По оценкам американских экспертов, Пекин значительно нарастил свои экономические и политические ресурсы для активной реализации всех аспектов национальной космической программы, начиная с развития ее военной части и заканчивая программой исследования Луны.

Сегодня приоритетной задачей Пекина является "превращение Китая в космическую державу во всех аспектах". При этом в своей стремительно развивающейся космической программе Китай занимает второе место после США по количеству активно действующих спутников.

Космическая программа Пекина включает гражданскую и военную составляющие. Официально Китай выступает за использование космоса в мирных целях, но одновременно продолжает развивать свои космические вооружения и активизирует реформы, направленные на оптимальную интеграцию киберпространства, космического пространства и радиоэлектронной борьбы для эффективного проведения объединенных военных операций.

НАМЕРЕНИЯ ПЕКИНА

В 2015 году китайское руководство разработало военную стратегию, в соответствии с которой Народно-освободительная армия Китая (НОАК) должна быть способна вести боевые действия и побеждать в неформальных войнах, то есть в вооруженных конфликтах, в которых по крайней мере одна из сторон является негосударственным образованием, подобным повстанческой армии или этнической милиции. При этом упор должен быть сделан на ведение боевых действий на морских театрах военных действий (ТВД). В стратегии также делается акцент на обеспечение аэромобильности войск и на космические и кибернетические операции.

Китайское руководство полагает, что большая часть войн в обозримом будущем будет вестись за пределами национальных границ и будет включать конфликты, которые развернутся в пределах морских доменов. Эти положения Китай включил в последние "указания по военной стратегии", то есть в ряд директив высокого уровня, которые Пекин использует для формулирования концепций, оценки угроз и для установления приоритетов при планировании, определения структуры Вооруженных сил и их модернизации.

Термин "неформальные войны" руководство НОАК использует для описания процессов, которые будут использоваться для получения, передачи, обработки и использования информации при ведении совместных боевых операций в сухопутных, морских, воздушных и космических доменах, а также в киберпространстве и в электромагнитном пространстве. В директивах командования китайских Вооруженных сил указываются преимущества, которые дает руководителям войск осведомленность о ситуации на поле боя в целях проведения быстрых и объединенных действий и использования тактических возможностей.

При этом следует особо отметить, что китайские генералы рассматривают превосходство в космосе как способность контролировать информационное пространство и не позволять противнику добывать аналогичные данные, что является основным элементом ведения современных "неформальных войн". Анализируя боевые действия Вооруженных сил США в ходе Войны в Заливе, командование китайских Вооруженных сил приняло ряд мер, направленных на модернизацию систем вооружений, и соответствующим образом доработали свою военную доктрину, в которой основное внимание было обращено на воспрещение использования противником в ходе боевых действий информации о подразделениях Вооруженных сил Китая.

Наступательные и оборонительные космические операции являются составляющей частью военных кампаний Вооруженных сил Китая, поскольку их руководители отлично понимают значимость боевых действий в космосе для Соединенных Штатов и их союзников и растущую важность космоса для ведения развернутыми формированиями Вооруженных сил КНР боевых действий за пределами прямой видимости. При этом китайские военные руководители рассматривают оборонительные космические операции как форму сдерживания ВС США и противодействия их возможным наступательным операциям в региональных военных конфликтах, в ходе которых американцы, уничтожая и захватывая китайские спутники и другие космические объекты, смогут постараться существенно затруднить использование управляемого оружия. Более того, в китайских руководящих документах указано, что спутники наблюдения, связи, навигации и раннего предупреждения являются целями атак наступающей стороны для "ослепления и уничтожения противника".

НАСТУПЛЕНИЕ И ОБОРОНА

Согласно представленной в докладе, выпущенном американской военной разведкой, информации, космическая программа Китая имеет довольно сложную структуру и реализуется многочисленными организациями военного, политического, военно-промышленного и коммерческого секторов. Традиционно реализацией космической программы руководит командование НОАК. Причем Вооруженные силы Китая продолжают вкладывать средства в развитие систем и средств разведки, наблюдения и рекогносцировки, связи и навигации, а также в осуществление полетов человека в космос и более активное использование роботизированной аппаратуры в целях его освоения. Впрочем, государственные предприятия являются главными военными подрядчиками проведения работ по космической программе. В то же самое время Китай для повышения конкуренции большой акцент делает на децентрализацию и диверсификацию космической промышленности.

Согласно данным американских специалистов, частью военных реформ, объявленных в 2015 году, стало создание в Китае особых Сил стратегического обеспечения (Strategic Support Force – ССО), которые предназначены для интеграции киберпространства, космоса и радиоэлектронной борьбы в целях проведения объединенных военных операций. Силы стратегического обеспечения являются ядром той части Вооруженных сил КНР, которая предназначена для ведения информационной войны, а также оказывают помощь всем подразделениям НОАК. При этом они подчиняются непосредственно Центральному военному совету (ЦВС) КНР.

Силы стратегического обеспечения, считают аналитики американской военной разведки, несут ответственность за исследования и разработки некоторых систем и средств, предназначенных для проведения наступательных и оборонительных операций в космическом пространстве. Главной задачей Сил стратегического обеспечения является запуск и эксплуатация спутников для выполнения требований НОАК по обеспечению разведки, наблюдения, рекогносцировки, навигации и связи.

В настоящее время Государственная администрация по науке, технологиям и промышленности национальной обороны (ГАНТПНО) Государственного совета КНР является основной гражданской организацией, осуществляющей координацию и управление космической деятельностью Поднебесной, включая распределение ассигнований для ведения исследований и разработок в области космоса. Она также поддерживает рабочие отношения с соответствующими службами НОАК и осуществляет закупки космического оборудования военного назначения за рубежом.

Данная организация разрабатывает и контролирует политику государственных структур КНР, осуществляющих космическую деятельность, а Комиссия административного контроля и надзора государственных учреждений осуществляет текущее непосредственное управление космической деятельностью Китая.

В то же время китайская Национальная космическая администрация (НКА) является публичной организацией, сообщающей о гражданских космических программах Китая. Пекин активно использует эту структуру для установления сотрудничества с другими странами мира и для обеспечения лидерства в космической сфере. В апреле 2018 года, по заявлению НКА, Пекин подписал 21 соглашение о сотрудничестве в космической области с 37 странами и 4 международными организациями.

В гражданском космическом секторе ряд предприятий предлагает услуги по дистанционному зондированию космических объектов, выводу на орбиты космического оборудования и связи. При этом, что самое важное, многие из этих космических технологий могут быть использованы как в военных, так и в гражданских целях. Пекин проводит политику интеграции военных и гражданских организаций и технологий в интересах обеспечения высокого военного потенциала.

КОСМИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОДНЕБЕСНОЙ

Следует отметить также тот факт, что, как указывается в отчете РУМО, китайское руководство продолжает наращивать свой военно-космический потенциал. И хотя в этом документе не говорится ничего нового о достижениях Китая в области космических технологий и возможностей их использования в военных целях, аналитики американского разведывательного сообщества выражают серьезную озабоченность космическими приготовлениями Вооруженных сил КНР. Китайские войска продолжают довольно активно наращивать свои профессиональные возможности и направляют значительные средства на милитаризацию коммерческих космических технологий.

Важно иметь в виду, что Китай располагает устойчивой сетью космических средств для наблюдения за космическим пространством. Эти средства осуществляют поиск, отслеживание и снятие характеристик спутников на всех околоземных орбитах. В состав данной сети входят множество телескопов, радаров и средств обнаружения, которые позволяют Китаю решать свои задачи по сбору данных и определению назначения КА. Эти средства могут осуществлять дальнее обнаружение межконтинентальных баллистических ракет, безопасность космических полетов, определение аномальных характеристик спутников и контроль осколков космических аппаратов, которые могут привести к повреждению действующих космических объектов.

Лидеры НОАК рассматривают системы и средства по ведению радиоэлектронной борьбы в космосе как основное направление подавления средств противника или введения его в заблуждение о своих истинных намерениях. Китайская армия использует постановку радиопомех и технологии подавления сигналов систем связи, радиолокационных станций и систем навигации GPS в ходе проведения военных учений. Китай продолжает разрабатывать постановщики помех разведывательным спутникам и космическим аппаратам иного назначения, находящимся на низких орбитах. Кроме того, ведутся разработки постановщиков помех защищенным военным системам спутниковой связи.

Пекин также ведет разработки лазерного оружия, предназначенного для решения задач по нарушению функционирования или уничтожению спутников различного назначения. По всей вероятности, Китай уже имеет ограниченные возможности по использованию такого оружия против оптической аппаратуры спутников и будет способен активно его применять уже к 2020 году. К середине или к концу 2020-х годов КНР сможет развернуть на земле более мощные установки такого типа и создать реальную угрозу для спутников.

Китай прилагает большие усилия для создания вооружений, предназначенных для ведения интегральных боевых действий в киберпространстве, и сможет использовать это оружие для обеспечения поддержки при ведении боевых действий против космических объектов. Например, Вооруженные силы Китая смогут использовать кибервооружения для установления доминантного положения на ранних этапах развития конфликтов, чтобы ограничить действия противника или замедлить мобилизацию и развертывание его сил и средств, путем нанесения ударов по сетям управления, связи, разведки, компьютеров, разведки, наблюдения и рекогносцировки, а также по системам материально-технического обеспечения и коммерческим структурам, обеспечивающим боевые действия.

Поднебесная создает также противоспутниковые ракеты для нанесения ударов по спутникам, находящимся на низких орбитах. Известно, указывают аналитики Разведывательного управления Минобороны США, что Китай уже сформировал соответствующие подразделения и начал их обучение и подготовку. Составители доклада также полагают, что, вероятнее всего, Пекин намерен создать и противоспутниковое оружие, предназначенное для уничтожения спутников на геостационарных орбитах. Впрочем, пока это, судя по всему, только планы. Но в Китае они имеют тенденцию все же осуществляться, а не откладываться на полку.

Владимир Иванов

Обозреватель "Независимого военного обозрения"