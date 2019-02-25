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25.02.2019
Военное обозрение

Жители Окинавы проголосовали против американского "чёрного петуха"

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В японской префектуре Окинава подводятся итоги проведённого референдума, на который губернатор выносил вопрос об отношении местных жителей к размещённым американским военным базам и планам на создании нового военного объекта США в Японии. Официальные итоги плебисцита пока не оглашены, зато представлены данные так называемых экзитполов – опросов людей на выходе с избирательных участков.

Явка на референдуме оказалась невысокой, составив около 27%. При этом большинство участников волеизъявления высказались против размещения военной базы США в бухте Хэноко (северная часть Окинавы). По крайней мере, именно об этом свидетельствуют данные опросов на выходе с участков.

Ранее против создания очередной военной базы Соединённых Штатов на Окинаве высказался губернатор этой префектуры Дэнни Тамаки. По его словам, местное население "устало от американского военного присутствия, которое зачастую создаёт угрозу гражданским лицам".

На Окинаве нередко проходят митинги против присутствия американских военных баз. В руках у митингующих можно увидеть плакаты с перечёркнутым изображение чёрного петуха на жёлтом фоне. Эта птица является символом подразделений на авиабазе ВВС США Кадена. На фото можно увидеть соответствующие нашивки:

Источник изображения: https://www.facebook.com/KadenaAirBase

Именно поэтому на юге Японии нередко используется термин "выступить против чёрного петуха".

На самом деле, даже если бы все жители Окинавы, имеющие право голоса, проголосовали на референдуме против американского "чёрного петуха" - военного присутствия в префектуре - то это ровным счётом ничего бы не поменяло. По японским законам, итоги референдума в отдельно взятом регионе Японии кабинет министров может принять лишь как рекомендательный аспект. В качестве директивы для правительства Страны восходящего солнца результаты голосования не выступают. Это является дополнительным свидетельством того, что японская демократия заканчивается там, где начинается демократия американская.

24.02.2019
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
США
Япония
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