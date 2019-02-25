Выход из ДРСМД делает Европу заложницей

Трамп заморозил договор, Конгресс потребовал его сохранить, а в НАТО пытаются решить, что делать дальше

События, связанные с выходом Америки из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), нарастают как снежный ком. После объявления президентом США Дональдом Трампом, что Вашингтон 2 февраля начинает процедуру выхода из Договора с Россией, президент России Владимир Путин в тот же день заявил, что Российская Федерация зеркально ответит на это решение и приостанавливает свое участие. При этом российский президент добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но с нашей стороны впредь не будут инициироваться никакие переговоры по этой проблеме. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений.

Как только США и НАТО осознали, что Россия, ранее неоднократно подчеркивающая значение Договора для поддержания стратегической стабильности в мире и предпринимающая попытки для спасения документа, доказывая, что со стороны Москвы нарушений нет, все же приняла ультиматум американцев и теперь обязательств по этому документу не имеет, сразу же зазвучали угрозы, что "Россия должна вернуться к Договору о РСМД" и "у нее на это полгода". В период до 1 августа, то есть до того, как завершится прописанная в документе шестимесячная процедура расторжения, запущенная США, есть последняя возможность "вернуться к соблюдению и сохранить Договор о РСМД" – так заявил 12 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Для этого необходимо российским военным уничтожить ракету 9М729, способную преодолевать по бездоказательным утверждениям Пентагона расстояние в 500 км (по российским данным, не более 480 км), что нарушает соглашение 1987 года, подписанное в Вашингтоне президентами СССР и США Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом.

Напомним, что участники этого договора обязались не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней от 1000 до 5500 км и меньшей от 500 до 1000 км дальности. Ликвидация ракет, предусмотренных договором, была завершена в мае 1991 года и около 3 тыс. российских и американских ракет перестали существовать.

Военные эксперты подчеркивали, что договор был очень выгоден для США, так как затронул ракеты средней дальности РСД-10 "Пионер", которые СССР развертывал на западных границах. Всего было около 300 таких ракет, каждая из которых оснащалась 3 боевыми блоками индивидуального наведения на цели, что позволяло СССР в случае конфликта в считаные минуты уничтожить военную инфраструктуру Североатлантического альянса в Европе.

Существовало мнение, что "Договор о РСМД – это вредный для нас договор". Он был подписан под давлением США, и к июню 1991 года фактически были ликвидированы ракеты средней и меньшей дальности. Однако Россия сохраняла приверженность достигнутым договоренностям, хотя могла еще в 2001 году, когда Америка в одностороннем порядке вышла из договора по ПРО, ответить выходом из ДРСМД.

Теперь же, когда Трамп начал процедуру выхода из договора вопреки более ранним предложениям президента России сохранить его, основное внимание Североатлантического альянса "уделяется тому, чтобы этот краеугольный камень безопасности в Европе остался". "Мы продолжаем работать над лучшим вариантом – сохранением ДРСМД", – резюмировал Столтенберг.

Патрик Шенахан, исполняющий обязанности министра обороны США, и 28 министров обороны других стран альянса высказались за солидарность с Белым домом. Министры обороны стран – членов НАТО подтвердили 14 февраля 2019 года на брифинге в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, подводя итоги двухдневной встречи, что "альянс един в признании той очевидной вещи, что США соответствуют договору, а Россия не соответствует", но при этом хотят продолжать диалог с Москвой и сохранить договор.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон назвал поведение России в ситуации с ДРСМД авантюризмом. В пятницу на открытии Мюнхенской конференции по безопасности он сообщил о разочаровании от того факта, что Россия больше не идет на диалог. Кремль заявляет, что прeдлoжeний oтнoситeльнo нoвoгo сoглaшeния взaмeн ДРСМД нe пoступaлo, а относительно сохранения пока еще существующего договора, Министерство обороны России передало ноту военному атташе посольства США в Москве с предложением, предусматривающим возвращение ДРСМД с условием устранения допущенных нарушений Договора РСМД со стороны США. В частности, американским властям предлагается уничтожить размещенные на суше пусковые установки Mk41, которые могут использоваться для пусков крылатых ракет "Томагавк", ликвидировать ракеты-мишени, аналогичные по характеристикам с баллистическими ракетами средней и меньшей дальности. И отказаться от ударных беспилотников, схожих по характеристикам с крылатыми ракетами наземного базирования.

Претензии по ДРСМД руководителей стран НАТО, которые не являются подписантами договора, Москвой не рассматриваются. Владимир Путин считает, что страны Европы не решаются возразить Вашингтону, но однозначно не хотят появления ракет США на своей территории, поскольку Россия в целях собственной безопасности вынуждена будет взять эти ракеты и территорию на контроль. Берлин и Париж уже намекают Вашингтону, что Европе не хочется быть ракетно-ядерной мишенью.

"Вы думаете, что кто-то из европейских стран хочет, чтобы американские ракеты средней дальности появились в Европе? Да никто не хочет, но сидят и помалкивают, – сказал Путин. – Где их суверенитет?". "Но видимо, они считают, что в конечном итоге генерально они заинтересованы в такой организации (НАТО), в которую они вложили часть своего суверенитета", – предположил глава нашего государства.

И хотя появляются успокаивающие обещания, что "нет намерений разворачивать новые ракеты в Европе", тем не менее опасность для Европы с разрушением ДРСМД возрастает многократно. НАТО пытается предпринять меры по укреплению безопасности на случай развала и вырабатывает единую политику по договору. Возможно, альянс не против нового договора с большим количеством участников.

Механизмы контроля над нераспространением оружия все сложнее сохранять в условиях текущего геополитического климата, международный порядок переживает кризис, и усиливается соперничество великих держав – США, Китая и России. Европа к новому миропорядку практически не готова, вложив часть своего суверенитета в Североатлантический альянс. Европейцы стремятся к "стратегической автономии", но все больше попадают в "нестратегическую зависимость, по крайней мере в военной сфере". Может ли такая ситуация привести к расколу Европы и США, является пока вопросом риторическим.

А то, что действия президента США по выходу из договора рассматриваются как угрожающие национальной безопасности его собственной страны и способствуют возникновению высокой степени риска ядерной катастрофы как никогда, заставило Конгресс США выдвинуть на рассмотрение законопроект, который не позволит Трампу выйти из ДРСМД.

Ирина Дронина