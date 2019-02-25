Космос перестанет быть мирным

Соперничество великих держав выходит уже за пределы атмосферы

Советский Союз и Соединенные Штаты стали первыми странами, которые стали использовать космос в своих целях – как мирных, так и военных. Москва первой открыла околоземное пространство для использования в своих целях, проторив заодно дорогу во Вселенную и для всего человечества. А через некоторое время Америка объявила о своем главенствующем положении в космическом пространстве.

Однако за последние 60 лет многие технологические и финансовые барьеры, определяющие возможность выведения космических аппаратов на околоземные орбиты, исчезли. Космос стал широко использоваться не только ведущими, но и многими другими странами мира в целях космической связи и навигации, обеспечения проведения финансовых транзакций и для выполнения метеорологических и иных наблюдений. Ну а спутниками теперь обзавелись десятки государств, совершенно различных по своему политическому, военному, финансово-экономическому и научному статусу.

Космическое пространство стало более коммерциализированным. Частные компании осуществляют запуск космических аппаратов (КА), организуют космическую связь, ведут наблюдение за ситуацией в космосе (space situational awareness), осуществляют космическое зондирование, а также отправляют на орбиту космонавтов. Причем данные компании не только снабжают правительственные учреждения своей продукцией, но и активно конкурируют на этом рынке.

Количество орбитальных объектов, включая активные спутники и обломки КА, продолжает весьма активно расти. При этом на орбитах появляется большое количество дешевых малогабаритных спутников и возникает перспектива формирования в космосе образований, состоящих из тысяч таких аппаратов. Проблема перегрузки космического пространства продолжает расти, и у специалистов возникает насущная потребность в более совершенном оборудовании, необходимом для эффективного отслеживания КА и предотвращения космических катастроф.

Согласно данным за 2018 год, на околоземной орбите находится в общей сложности 1800 спутников, принадлежащих 50 странам и транснациональным организациям и корпорациям. Девять стран и одна международная организация, а именно – Китай, Индия, Иран, Израиль, Япония, Россия, Северная и Южная Корея, США и Европейское космическое агентство, являются на сегодня, пожалуй, наиболее активными и последовательными эксплуатантами космоса в своих целях. Кроме того, многие страны, и прежде всего США, делают все возможное, чтобы превратить космическое пространство в новый театр военных действий. Все это создает определенные угрозы национальной безопасности указанных выше стран, да и других стран тоже.

В связи с этим 12 февраля с.г. Разведывательное управление Министерства обороны США опубликовало доклад "Вызовы безопасности в космосе", изложив на 45 страницах свои взгляды на существующие и перспективные угрозы национальной безопасности Америки в этой сфере. В докладе также обозначены основные угрозы американской программе милитаризации космоса, при этом особо подчеркивается, что на современном этапе главные вызовы Америке в деле контроля над космическим пространством бросают Россия и Китай, а также КНДР и Иран, но в значительно меньшей степени.

Многие страны, наблюдая последнюю четверть века за военными успехами США, ищут способы понизить космическую эффективность Америки. В частности, Китай и Россия создают оборудование, предназначенное для обеспечения, по примеру США, надежности использования космоса, и ведут разработки, направленные на снижение возможностей Америки в околоземном пространстве.

При этом, указывается в докладе американской военной разведки, разрабатывая свои космические военные системы, Пекин и Москва выступают в ООН с инициативами по принятию соглашений, направленных на ограничение использования космоса в военных целях. Однако, указывается в документе, их предложения не охватывают многие сферы развития космических вооружений и не содержат механизмов контроля этой деятельности, что сохраняет возможности КНР и РФ по созданию космического оружия.

Договором о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, запрещается размещение оружия массового уничтожения на орбите Земли и на других небесных телах, а также их использование для организации военных баз, для проведения испытаний вооружений и для учений и маневров. 107 государств, включая США, Китай, Северную Корею и Россию, ратифицировали это соглашение. Иран и 22 других государства поставили свои подписи, но не ратифицировали этот договор.

Впрочем, в докладе особо подчеркивается, что космические возможности сегодня стали основным элементом многих боевых действий, включая предупреждение о ракетном нападении, геолокацию и навигацию, а также идентификацию целей и отслеживание деятельности вероятных противников. При этом возможности по сбору военной и разведывательной информации, которую осуществляют военные и коммерческие КА, ограничивают возможности всех стран скрытно проводить испытания и оценки военных систем и средств или проводить военные учения или боевые действия. В общем, космос уже де-факто используется в военных целях, так что дело осталось за малым – развернуть на орбите ударные вооружения и начать боевые действия. И вопрос тут только один: кто сделает это первым?