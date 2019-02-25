Сабайди, Як-130!

Поставка партии новейших самолетов – отнюдь не последняя точка в российско-лаосском военно-техническом сотрудничестве

"Сабайди!" – именно так, задорно, кратко и емко, лаосцы приветствуют друзей. В число последних входим и мы – россияне. Экономика, промышленность, культура и туризм – вот лишь немногие области, в которых взаимодействие между Москвой и Вьентьяном, исходя из его качества и важности, носит стратегический характер. По крайней мере для самого Лаоса, юбилей установления дипломатических отношений с которым (60 лет) мы будем отмечать в октябре следующего года.

Впрочем, есть еще одно направление сотрудничества, прогресс на котором наиболее заметен. Это военное и военно-техническое сотрудничество. "Мы высоко оцениваем развитие взаимосвязей между Россией и Лаосом на нынешнем этапе. Можно сказать, что все, что есть в Вооруженных силах Лаоса, связано с Россией", – подчеркнул премьер-министр Лаоса Тхонглун Сисулит на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в январе 2018 года. "Отношения армий двух стран можно назвать братскими", – заявил, в свою очередь, министр обороны страны Тянсамон Тяннялат.

СТРАНА МИЛЛИОНА СЛОНОВ И… РУССКИХ ТАНКОВ

В бытность Советского Союза наши граждане в большинстве своем вряд ли могли похвастаться обширными знаниями о далеком Лаосе, население которого сегодня минимум раза в два меньше, чем в одной только Москве. Разве что вспоминали о нем в контексте антиколониальных войн либо в связи с событиями вьетнамской войны.

Вьентьян в последней, конечно, официально не участвовал, но северовьетнамцы создали на прилегающей территории Лаоса часть известной Тропы Хо Ши Мина, которую нещадно бомбили американцы. В самом же Лаосе шла гражданская, или Тайная, война: королевские войска и антикоммунистические отряды активно поддерживал Вашингтон с союзниками, а на сторону объединенных сил Патет Лао встали Москва и Ханой.

В целом же "Королевство миллиона слонов и белого зонта" (Лан Санг Хом Кхао, или просто Лансанг), как именовалось существовавшее в XIV–XVIII веках первое лаосское государство, долгое время было фактически неизвестно у нас. Даже о Тайной войне многие узнали только в 90-е – из фильма "Эйр Америка" с Мелом Гибсоном и Робертом Дауни-младшим в главных ролях. Именно так, "Эйр Америка", называлась церэушная авиакомпания, помогавшая противникам Патет Лао.

Нет, конечно, знали о Лаосе ездившие туда очень немногочисленные туристы, а также те, кто готовил лаосских специалистов в наших учебных заведениях или же помогал их стране, возводя объекты местной промышленности и экономики. Хотя были в Советском Союзе и те, кто знал о Лаосе все: это специалисты военных учебных заведений, готовившие кадры для лаосской армии, а также наши военнослужащие, направлявшиеся туда в командировку. По словам генерал-полковника Александра Безверхнего, возглавлявшего в 2000–2015 годы департамент военной контрразведки ФСБ РФ и в свое время работавшего в Лаосе, в 1961–1991 годы там побывало несколько тысяч советских военнослужащих.

Кроме них связаны с Лаосом были и разработчики различных вооружений, в достаточно большом количестве поставлявшихся Вьентьяну. Причем наиболее востребованными стали… слоны. Но только бронированные. То есть танки!

В разные годы лаосская армия получила Т-54, Т-55 и ПТ-76. Они и сформировали бронетанковый кулак, который в случае агрессии должен был нанести противнику серьезный урон. Однако время неумолимо, десятилетия спустя эти бронированные машины перестали соответствовать требованиям современной войны. Возникла необходимость обновить танковый парк Сухопутных войск. И вполне естественно, что выбор Вьентьяна пал на российские танки, а точнее, на модернизированный Т-72Б1, известный под неофициальным названием "Белый орел".

О том, что несколько десятков танков семейства Т-72 будут вскоре поставлены национальным ВС, в интервью программе "Военная приемка" в конце 2018 года заявил министр обороны Лаоса Тянсамон Тяннялат. А уже в середине декабря в блогах и СМИ появилась информация о том, что первая партия Т-72Б1 прибыла морем в один из вьетнамских портов, откуда боевые машины должны были быть перевезены на автотрейлерах в Лаос. Судя по тому, что несколько "Белых орлов", которые, с учетом лаосской специфики, стоило бы называть "Белыми слонами", приняли участие в военном параде в честь 70-летия создания Народной армии Лаоса, проходившем во Вьентьяне 20 января 2019 года, завершающую часть маршрута танки преодолели благополучно.

Впрочем, Лаос не был бы той полной экзотики страной, где и сегодня еще полностью не переписана вся флора и фауна, а в расположенных в глубинке деревенских домах можно встретить одновременно спутниковую тарелку и холодильник, но тут же – расположенный в жилище очаг, если бы и в "стаде" его закованных в броню "чудовищ" не водились бы уникальные, самые что ни на есть "краснокнижные" виды.

Дело в том, что в лаосской армии до сих пор стояли на вооружении танки Т-34-85. Конечно, они находились в резерве, но в полностью боеготовом состоянии. В январе 2018 года во время официального визита в Лаос министра обороны РФ Сергея Шойгу была достигнута договоренность о передаче 30 таких танков в дар российской стороне. "Тридцатьчетверки" были доставлены в один из вьетнамских портов и затем, преодолев морем более 4,5 тыс. км, прибыли во Владивосток, а уже оттуда по железной дороге отправились в подмосковный Наро-Фоминск. По словам представителей МО РФ, танки планируется использовать "при проведении Парадов Победы в различных городах России, для обновления музейных экспозиций, а также для съемок исторических фильмов о Великой Отечественной войне".

Вот так и махнули "тридцатьчетверки" на "Белых орлов". С доплатой со стороны Вьентьяна, разумеется. И в выигрыше, видимо, остались все. Даже сами танки.

СМЕНА ПОКОЛЕНИЙ

Сегодня около 90% вооружения и военной техники, которыми оснащены Вооруженные силы Лаоса, разработаны или произведены в СССР и России. Причина этого – не только в тех льготных условиях, на которых в былые годы осуществлялась поставка вооружений, но и в том, что именно наши вооружения и военная техника способны без ущерба для своих характеристик и показателей функционировать в, мягко говоря, непростых природно-климатических условиях Лаоса.

Климат в стране – субэкваториальный муссонный, в результате чего с мая по октябрь здесь наблюдается период сильных дождей. На значительной части территории круглый год наблюдаются высокие температуры, да еще какие высокие: не редкость, если столбик термометра на солнце доходит до +50 градусов. Но в горных районах в соответствующий сезон температура может опускаться и ниже нуля. И все это сопровождается высокой влажностью, особенно в горных районах, которая способна добить любую технику. Но только не советскую или российскую!

Поскольку многие образцы этой техники выпущены в период 1950–1970-х годов и уже перестали по ряду, а то и всем параметрам, отвечать требованиям современной войны, Вьентьяну требуется модернизировать их или же заменить. И наиболее логичной здесь будет замена именно на вооружение и военную технику российского производства, которые созданы в той логике конструкторской, промышленной и эксплуатационной идеологии, что и их предшественники.

Но созданы уже на новом технологическом уровне, полностью отвечая текущим и даже перспективным требованиям ведения боевых действий в различных сферах: на суше, в воздухе, на воде и даже в киберпространстве. И хотя, конечно, лаосскому спецназу привычней, вооружившись автоматом, ножом и самодельной "бамбуковой базукой", действовать в настоящих джунглях, сегодня требуется одинаково эффективно побеждать врага и в джунглях виртуального пространства, умело действуя мышкой или джойстиком.

Воочию же оценить масштаб российско-лаосского сотрудничества в военно-технической сфере можно было по красочному военному параду в честь 70-летия со дня создания Народной армии Лаоса.

Здесь вам и новая главная ударная сила лаосской армии – основные танки Т-72Б1, и "ветераны" – танки Т-54/55. Здесь и легкие танки ПТ-76, способные без подготовки вплавь преодолевать водные преграды, и боевые разведывательно-дозорные машины БРДМ-2М, главные достоинства которых – малая заметность, скорость и маневр.

Можно было заметить в парадном строю также РСЗО "Град", ЗРК "Стрела-10", транспортно-заряжающие машины ЗРК С-125 "Печора", бронетранспортеры БТР-60 (часть из них, с "запаской" на башенке, выглядела очень импозантно), боевые машины пехоты БМП-1, орудия полевой и зенитной артиллерии и т.д.

Нельзя не упомянуть отечественные армейские автомобили – старые "ЗиЛы" и новые "Уралы", а также стрелковое оружие – автоматы Калашникова разных модификаций и исполнений (были даже хромированные образцы, сверкавшие на солнце, словно отполированный годами самурайский меч!), привычные на парадах самозарядные карабины Симонова у линейных и другие образцы наших гениальных оружейников.

Над парадным строем пролетели многоцелевые вертолеты Ми-17 (12 таких машин поставлены в 1997–1999 годы), ну а сенсацией, по-другому и не скажешь, стало участие в воздушной части парада новейших российских учебно-боевых самолетов Як-130, которые незадолго перед этим были доставлены в Лаос из Иркутска. Проход Яков на бреющем полете не оставил равнодушными даже присутствовавших на параде представителей военно-политического руководства страны: на VIP-трибуне явно было заметно оживление – многие, даже дамы, быстро достали и направили в небо планшеты и смартфоны. Ну а диктор так просто зашлась в задорном восторге, комментируя стремительные пируэты лаосских летчиков на российских машинах!

"Полеты самолетов Як-130 сегодня были просто превосходными, – подчеркнул в интервью программе "Военная приемка" министр обороны Лаоса генерал армии Тянсамон Тяннялат. – Летчики очень уверенно себя чувствуют, показали отличное пилотирование, потому что этот современный самолет достаточно прост в управлении".

ЛУЧШИЙ СРЕДИ РАВНЫХ

Поставка первых четырех Як-130 лаосским военным состоялась в январе с.г. Соответствующий контракт на 10 машин, по данным "Коммерсанта", был подписан 26 августа 2017 года премьер-министрами России и Лаоса Дмитрием Медведевым и Тхонглуном Сисулитом. Стоимость всей партии, по данным издания, может достигать 300 млн долл. В соответствии с условиями контракта российская сторона к тому же осуществляет поставку специализированного оборудования и наземной техники, вооружения и запчастей, а также организует подготовку пилотов и техников.

Самолеты доставлялись в страну назначения транспортными Илами в частично разобранном виде, а их сборка и проверка, в том числе в воздухе, осуществлялись российскими специалистами уже на месте. "Отстыковывались оба полукрыла, стабилизатор, киль, – говорит Сергей Манадышев, летчик-испытатель Иркутского авиационного завода (входит в корпорацию "Иркут"). – Там везде проходят коммуникации: и топливные, и гидрокоммуникации, и электрические жгуты".

Приобретя Як-130, лаосские ВВС решают сразу несколько задач: во-первых, они наконец-то смогут заменить устаревшие и негодные к полетам МиГ-21; во-вторых, получают легкий боевой самолет, способный бороться с воздушными целями и наносить ракетно-бомбовые удары по наземным целям; а в-третьих, обретают высокотехнологичную "учебную парту", с помощью которой смогут приступить к подготовке летчиков фактически на любые современные типы боевых самолетов.

"У нас раньше были МиГ-21, но они давным-давно не используются, – говорит на достаточно хорошем русском ведущему "Военной приемки" старший летчик Бунлон Пхонсила – представитель небольшой группы счастливчиков, первыми получивших возможность сесть в кабину нового самолета. – Теперь у нас есть Як-130. Они нам очень нужны для обучения".

Готовила лаосских летчиков и техников к эксплуатации новых для них машин корпорация "Иркут" в своем учебном центре. Для оказания помощи на месте в Лаос прибыла большая команда специалистов. Это инженеры, техники и, конечно, летчики-испытатели. Причем сразу от двух подразделений корпорации "Иркут": ОКБ им. А.С. Яковлева и Иркутского авиационного завода.

Лаосский контракт – это очередной шаг российских оружейников в деле укрепления своих позиций на обладающем большим потенциалом рынке вооружений региона Юго-Восточной Азии и наглядное подтверждение стремительной активизации военно-технического сотрудничества между Москвой и Вьентьяном, несколько сбавившего обороты после распада Советского Союза. "У нас очень хорошие отношения с Лаосом, – подчеркивает начальник департамента маркетинговой деятельности АО "Рособоронэкспорт" Владимир Гончаров. – Они пока не такие большие по объемам, но этот проект может считаться прорывным". Военно-технические связи подкрепляются и активизацией взаимодействия в военной сфере. "План военного сотрудничества достаточно обширен и насчитывает более 20 мероприятий", – отмечает замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

Особо отметим: Лаос стал очередным, уже пятым по счету, зарубежным заказчиком Як-130, которые до него приобрели Алжир (16 самолетов), Бангладеш (16), Мьянма (6) и Белоруссия (8). Еще около 110 машин получили российские Воздушно-космические силы, причем в ходе январского визита министра обороны РФ Сергея Шойгу на завод корпорации "Иркут" было объявлено, что закупки Як-130 будут продолжены.

Таким образом, на сегодня Як-130, совокупный портфель заказов на который превысил 160 машин, стал самым успешным и продаваемым в своем классе. Итальянский M346, разработанный на базе самолета-демонстратора Як-130Д, поставляется четырем странам, заказавшим в общей сложности 68 машин, а южнокорейские учебные и учебно-боевые самолеты семейства T-50 выбраны пятью государствами – их суммарный заказ, по данным открытых источников, составляет 146 машин. Но надо учитывать, что T-50 – это сверхзвуковой самолет, жизненный цикл которого существенно дороже, чем у Яка.

В чем же секрет успеха Як-130?

Прежде всего это объясняется передовой концепцией самолета. По своим пилотажным и летно-техническим характеристикам на дозвуковой скорости Як-130 близок к новейшим сверхманевренным истребителям поколений "4+" и "5". Учебные самолеты предыдущего поколения такими возможностями не обладали из-за низкой тяговооруженности и ограничений по углу атаки.

Подтверждением отличных летно-технических характеристик Як-130 стали девять мировых рекордов, установленных им в классе C-1f (серийные турбореактивные самолеты наземного базирования с взлетной массой от 6 тыс. до 9 тыс. кг). На высоты 6 тыс. и 9 тыс. м наш самолет без груза поднялся соответственно за 102 и 164 секунды, побив рекорды, установленные американским стратегическим самолетом-разведчиком U-2C. А выполняя полеты на скороподъемность, Як-130 обновил рекорд по подъему груза на высоту 2 тыс. м, который был установлен на сверхзвуковом МиГ-21.

"На данный момент у нас официально признано девять рекордов, как на гладком крыле, так и с подвесками, – говорит старший летчик-испытатель ОКБ им. А.С. Яковлева Герой России Олег Кононенко. – Приятно то, что мы побили два рекорда, установленных самолетом U-2 в свое время по скороподъемности без нагрузки".

Революционное новшество Як-130 – это возможность изменять настройки цифровой электродистанционной системы управления для имитации боевых самолетов различных классов. Проще говоря, пилотируете вы Як-130, и со стороны кажется, что вот летит небольшой юркий учебно-боевой самолет, но вы, находясь в его кабине, ощущаете себя повелителем МиГ-29 или Су-35С, а то и вовсе истребителя пятого поколения!

Причем установленная на Як-130 система имитации режимов боевого применения позволяет летчику виртуально, но вполне реалистично отрабатывать все элементы воздушного боя или наносить ракетно-бомбовые удары по наземным целям, не тратя при этом дорогие боеприпасы, не круша воздушные мишени и не нанося вреда и так уже настрадавшейся от человеческих войн природе.

Для ряда заказчиков чрезвычайно ценным качеством Як-130 стали также высокая автономность самолета и возможность базирования на минимально подготовленных аэродромах. Защитные створки воздухозаборников, закрывающиеся при движении по земле, предотвращают попадание посторонних предметов в двигатели во время взлета и посадки. Самолет к тому же оснащен автономной кислорододобывающей установкой, которая позволяет отказаться от дорогостоящей аэродромной инфраструктуры. Кстати, зарубежные конкуренты Як-130 рассчитаны, как правило, на эксплуатацию в "тепличных условиях", что далеко не во всех странах возможно.

Важно отметить, что Як-130 – это составная часть учебно-тренировочного комплекса, включающего также компьютерные классы, пилотажные и специализированные тренажеры, а также интегрированную систему объективного контроля. В перспективе в состав комплекса войдет новый поршневой самолет первоначального обучения Як-152, проходящий летные испытания.

Учебно-тренировочный комплекс от одного производителя, позволяющий от ноля подготовить боевого летчика, – уникальное предложение на рынке. Он позволяет не только обеспечить высокое качество обучения, но и минимизировать расходы на приобретение и эксплуатацию авиатехники. Многофункциональность Як-130 и невысокая цена делают его особенно привлекательным для стран с относительно небольшим военным бюджетом.

Ну а своеобразной козырной картой Як-130, предопределившей его успех на рынке, стали высокие боевые возможности самолета, который может применять арсенал авиационного вооружения суммарной массой до 3 тыс. кг. В его состав входят ракеты ближнего воздушного боя Р-73Э, управляемые авиабомбы с телевизионной системой наведения КАБ-500Кр и широкий спектр неуправляемого авиационного оружия. При этом следует отметить, что корпорация "Иркут" в инициативном порядке ведет работы по наращиванию боевых возможностей самолета…

Передача первого звена Як-130 лаосским военным проходила в максимально торжественной обстановке. На ней присутствовали не только представители корпорации "Иркут", Рособоронэкспорта и лаосских ВВС, но также посол России в Лаосе Михаил Баранов и министр обороны Лаоса Тянсамон Тяннялат. Последний лично решил осмотреть кабину одной из новых машин, похвастаться которыми не может даже более сильный сосед и друг – Вьетнам. Среди стран Юго-Восточной Азии такие самолеты есть только у Мьянмы. Хотя они не совсем такие – отличаются схемой окраски.

Если мьянманские Яки окрашены в голубовато-синий волнистый камуфляж, то лаосские машины несут трехцветную зелено-песочно-светло-коричневую окраску. "Такая трехцветная раскраска идеально подходит для нашей местности, – объясняет командующий ВВС Лаоса полковник Кхомлек Сенгпатян. – Самолет незаметен ни на фоне джунглей, ни на фоне озер, ни на фоне наших песочного цвета рек. Наши специалисты проделали огромную работу, чтобы подобрать оптимальную раскраску".

Впрочем, в любом камуфляже Як-130 остается машиной, способной решать широкий круг задач. "Мы очень гордимся, что у нас есть такой самолет: самый современный и эффективный", – подчеркивает министр обороны Тянсамон Тяннялат. "Лаосская армия рада, что получила эти самолеты", – вторит ему командующий ВВС Кхомлек Сенгпатян, добавляя, что самолеты лаосские летчики будут использовать "для защиты Родины, суверенитета и территориальной целостности Лаосской Народно-Демократической Республики".

С точки зрения долгосрочной стратегии развития национальных ВВС Як-130 – это, безусловно, абсолютно правильный выбор.

С одной стороны, они позволяют в кратчайшие сроки приступить к решению первоочередных задач боевой авиации. Среди них – противодействие нарушениям воздушного пространства в мирное время и поддержка наземных сил в возможных конфликтах низкой интенсивности.

С другой стороны, Яки позволяют в плановом порядке подготовить новое поколение летчиков, способных в короткое время освоить более мощные боевые самолеты, если решение об их закупке будет принято.

ПРОВЕРЕНО, "МАНДАРИНОК" НЕТ!

Защита Родины – это не пустые слова для лаосцев. Тайная война, о которой мы упоминали ранее, принесла на цветущую землю неисчислимые страдания. Точно подсчитать людские потери, понесенные тогда, уже, наверное, и не получится никогда. Но были они колоссальны. Впрочем, и это еще не все: американцы и их подопечные так засыпали тогда лаосскую землю бомбами, что избавиться от них она не может до сих пор. В итоге многие районы страны по-прежнему представляют опасность и не подлежат активному освоению в целях земледелия и строительства.

Полковник ВВС США в отставке Уолтер Бойн – известный американский историк авиации, бывший директор вашингтонского Национального музея авиации и космонавтики – в своей статье "Долина Кувшинов", опубликованной в июньском номере Air Force Magazine за 1999 год, указывает, что за полтора десятка лет гражданской войны на территорию Лаоса было сброшено около 3 млн т авиабомб, из которых около 500 тыс. бомб – на северную часть страны, где как раз и находится упомянутая долина, имевшая для обеих воюющих сторон стратегическое значение и ставшая по этой причине местом кровавых сражений, продолжавшихся в течение многих лет.

При этом, по данным российского Минобороны, примерно 30% так называемых взрывоопасных пережитков войны, преимущественно осколочно-фугасных авиабомб и кассетных боеприпасов, до сих пор не обезврежены, по причине чего более половины провинций страны считаются территориями повышенной опасности, что мешает нормальной жизни лаосцев.

Особенно подвержены риску дети, так что уроки безопасности – как не стать жертвой взрывающегося "мячика" или "мандаринки", а именно такую форму и цвет имеют кассетные боеприпасы, – в лаосских деревнях преподают до сих пор. "Мандаринками" один тип боеприпасов – такой металлический шарик на "подставке" – назвали так потому, что американцы красили их в ярко-оранжевый цвет – так их легче найти, если не сработают, – но в итоге именно это и привлекает любопытных детей…

"До сих пор никто не мог или не хотел помочь лаосцам. Сегодня пришло время прервать счет этих жертв. Это будет делаться руками саперов Международного противоминного центра Вооруженных сил Российской Федерации", – заявил начальник инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий на проходившем в октябре 2018 года в Подмосковье восьмом заседании экспертной рабочей группы совещания министров обороны стран – членов АСЕАН и диалоговых партнеров "СМОА плюс" по гуманитарному разминированию.

Решение оказать помощь Лаосу в избавлении от смертоносного наследия войны, направив туда специальный отряд разминирования Международного противоминного центра (МПЦ) ВС РФ, было принято лично президентом РФ Владимиром Путиным в ответ на просьбу со стороны лаосского руководства.

Отвечая на вопрос ведущего программы "Военная приемка" о том, почему решили позвать именно россиян для выполнения такой непростой задачи, заместитель начальника Главного управления Минобороны Лаоса Вонгсон Инпанпхим отметил: "Во-первых, с российскими военными нам работать привычнее. Мы начали сотрудничать с вами еще во времена Советского Союза. Второе: ваши саперы обещают обучить наших. И третье – у нас нет сомнений, что ваши специалисты – лучшие в мире".

А возможность убедиться в последнем у лаосцев уже была: 40 лет назад, в 1979-м, специально сформированный в СССР саперный батальон приступил к сплошному разминированию ряда районов упомянутой Долины Кувшинов.

В октябре минувшего года отряд из 36 российских специалистов минно-разыскной службы, оснащенный современными средствами поиска и обнаружения взрывоопасных предметов, а также комплектом индивидуальной защиты сапера ОВР-2-02, убыл в Лаос. А уже 15 октября они приступили к работе – проведению гуманитарного и, подчеркнем, сплошного разминирования более 100 га лесистой местности района Кхамкет провинции Боликхамсай.

"Одна из особенностей выполнения задачи заключается в поиске и обезвреживании неразорвавшихся авиабомб и мин, которые располагаются в грунте на глубине от 40 см до 2,5 м, в районе, где находятся пять деревень", – подчеркивают в российском военном ведомстве. В ходе последующей работы в среднем российские саперы находили в сутки по пять-шесть кассетных боеприпасов типов BLU-26, BLU-63 и BLU-3B, а всего, как сообщили "НВО" в пресс-службе МО РФ, по состоянию на 19 февраля с.г., наши саперы обследовали 81 га территории и обнаружили более 300 взрывоопасных предметов.

Кроме того, в Лаосе был создан филиал МПЦ ВС РФ, который в том числе осуществляет подготовку специалистов для лаосской армии. "Местные саперы, прошедшие подготовку в филиале, будут обеспечиваться для выполнения задач по разминированию средствами поиска и индивидуальной защиты, которые предоставляются российской стороной", – подчеркивает генерал-лейтенант Юрий Савицкий.

Первый набор в количестве 10 лаосских офицеров-инструкторов прошел 1 ноября 2018 года, а уже в начале декабря они, успешно сдав зачеты по теоретической и практической подготовкам, стандарту противоминной деятельности, матчасти российских средств поиска взрывоопасных предметов и свойствам защитных костюмов сапера, получили соответствующие сертификаты специалистов-инструкторов установленного образца и теперь могут сами готовить других лаосских саперов. Выпуск второй группы состоялся в конце января 2019 года.

При этом начальник цикла подготовки специалистов разминирования МПЦ ВС РФ подполковник Алексей Макаренко особо отметил "старание лаосских специалистов и их заинтересованность российскими приборами поиска взрывоопасных предметов". "Они изучали досконально каждую кнопочку, каждый элемент прибора, все подробно записывали. На практике каждый сапер хотел добиться максимально полного изучения прибора", – подчеркивал подполковник Макаренко. Конечно, а как еще могут себя вести обучающиеся у преподавателя с такой знаменитой фамилией?

"Я считаю, что ваш приезд и выполнение задач в Лаосе по гуманитарному разминированию является важным знаком и вкладом в развитие сотрудничества между нашими странами, особенно в военной области, и будет укреплять наши отношения, которые были при СССР и развиваются сейчас", – подчеркнул министр обороны Лаоса Тянсамон Тяннялат во время посещения отряда МПЦ ВС РФ, в ходе которого он осмотрел учебные классы, где готовят лаосских саперов, и побывал в районе выполнения задач по разминированию.

НАСТОЯЩИЕ СОЮЗНИКИ

Впрочем, как вскоре выяснилось, лаосцы познакомились с российской спецификой не только в отношении саперного дела. Местные кулинары достаточно быстро овладели секретами русской кухни, научившись за короткий промежуток времени готовить окрошку, щи, макароны по-флотски, пельмени и многое другое. "Я смотрела ролики в Интернете, изучала, например, процесс приготовления из картошки картофельного пюре, – говорит в интервью журналистам "Военной приемки" Хонмани Боласинг, управляющая рестораном, который обслуживает российский отряд. – Ничего подобного я раньше не делала, у нас другие традиции. Для нас главный продукт – рис".

"Вместе с тем военные инженеры оценили достоинства местной кухни, блюда которой изобилуют зеленью, разнообразными соусами и пряностями, – отмечают уже в российском Минобороны. – Сейчас они составляют половину блюд, стоящих на столе саперов, например, мак хунг (салат из свежей папайи, сока лайма, арахиса и рыбного соуса), мок па (рыба, тушенная в банановом листе). Полюбился российским военнослужащим лаосский липкий рис кхау ньяу, который скатывается в небольшие шарики и опускается в соус".

В общем, обмен опытом активно идет по всем направлениям. Но так и должно быть между настоящими союзниками, сотрудничество между которыми должно осуществляться в различных сферах. Так, по словам посла России в Лаосе Михаила Баранова, наша страна сейчас реализует на юге Лаоса проект в области гидроэнергетики, есть и другие проекты в экономической, политической и культурной сферах.

И все же военное и военно-техническое сотрудничество на сегодня – наиболее приоритетная область. И в этом нет ничего удивительного: в значительной мере именно политическая и военная поддержка со стороны России, а также поставки современных вооружений придают Лаосу дополнительную уверенность в том, что 70-летний юбилей независимости от Франции, который будет отмечаться летом текущего года, не станет последним в истории этой замечательной страны.

Ну а то, что гарантом этого выступит пусть и немногочисленная, но достаточно хорошо вооруженная и, самое главное, славящаяся высоким боевым духом лаосская армия, видно хотя бы по дате ее рождения – на полгода раньше обретения страной независимости: соответственно 20 января и 19 июля 1949 года. То есть свободой Лаос в первую очередь обязан именно своей армии. И пока она у лаосцев есть, они будут чувствовать себя в безопасности, ну а всемерную помощь им в этом окажут Москва с ее военной и политической поддержкой и, самое главное, современные российские вооружения, альтернатив и хотя бы приблизительных аналогов которым в мире зачастую на сегодня просто нет.

"Очень надеемся на Российскую Федерацию и в дальнейшем", – подчеркивал на прошлогодней встрече с генералом армии Сергеем Шойгу премьер-министр Лаоса Тхонглун Сисулит. Надежды эти совсем не беспочвенны, поскольку для России любой, даже самый небольшой союзник – это союзник с большой буквы.

Владимир Щербаков

Ответственный редактор "Независимого военного обозрения"