Российский истребитель Су-57: почти готов к войне? (National Interest, США)

Действительно ли российский истребитель пятого поколения, оснащенный стелс-технологиями, готов к развертыванию? Очевидно, его производитель уверен в этом. В интервью президент ОАК Юрий Слюсарь объявил о том, что первый серийный самолет Су-57 поступит на вооружение в Воздушно-космические силы России уже к концу 2019 года. Автор «Нэшнл Интерест» предлагает свой анализ ситуации.

Действительно ли российский истребитель пятого поколения готов к развертыванию? Очевидно, его производитель уверен в этом

В своем недавнем интервью одному из ведущих российских информационных агентств президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь объявил о том, что первый серийный самолет Су-57 поступит на вооружение в Воздушно-космические силы России уже к концу 2019 года.

"Во время форума "Армия-2018" мы подписали с министерством обороны два контракта на изготовление и поставку многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 и многофункциональных авиационных комплексов МиГ-35. Первый серийный самолет Су-57 поступит в ВКС в этом году", - сказал Слюсарь в интервью РИА Новости на прошлой неделе. Он также сказал, что уже "в ближайшей перспективе" российские вооруженные силы получат 15 истребителей Су-57.

Эти заявления Слюсаря прозвучали на фоне гораздо более пессимистичных прогнозов западных аналитиков о том, что серийное производство Су-57 вряд ли начнется раньше 2027 года.

Стоит отметить, что в отличие от множества более ранних сообщений со ссылкой на неназванные источники внутри российского военно-промышленного комплекса это заявление было сделано во время официального интервью крупному информационному агентству. Тот факт, что Слюсарь готов поставить свою фамилию под этими производственными сроками, указывает на уверенность в успехе программы Су-57.

Тем не менее, несколько ключевых деталей остаются неясными. Во-первых, термин "серийный" является более сложным, чем может показаться на первый взгляд. Предполагалось, что на Су-57 будет установлен мощный двигатель "Изделие-30", созданный научно-производственным объединением "Сатурн", однако по соображениям цены и контроля качества российские инженеры создавали первые прототипы с более старым и более слабым двигателем Ал-41. Слюсарь ничего не сказал о том, будут ли на первой модели или на упомянутых выше 15 истребителях установлены двигатели "Изделие-30".

Только время может дать нам ответ на вопрос, будет ли "Изделие-30" - необходимый компонент для того, чтобы Су-57 смогли развивать сверхзвуковую скорость, не переходя в форсированный режим, то есть без ущерба для их малозаметности, - готово к производству к концу 2019 года, то есть к сроку, о котором в своем интервью говорил производитель. В конце концов, прецеденты, когда флагманские истребители поставлялись с временными компонентами, уже были. Недавно, к примеру, китайские ВВС приняли на вооружение первую партию своих истребителей J-20, оснащенных относительно слабыми двигателями WS-10B, пока разработчики занимались устранением технических проблем в более мощных двигателях WS-15.

Во-вторых, пока остается неясным, как Объединенная авиастроительная корпорация справилась с самой серьезной проблемой Су-57, а именно с чрезмерно высокой стоимостью этих истребителей.

Серьезные финансовые проблемы возникли в начале 2018 года, когда Индия приняла решение выйти из совместной с Россией программы по производству Су-57 и начала планировать производство собственного истребителя пятого поколения. С тех пор Кремль пытается убедить Нью-Дели вернуться в программу Су-57. Недавно заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Анатолий Пинчук сказал: "Россия по-прежнему открыта к сотрудничеству. Мы готовы возобновить обсуждение с учетом тех результатов, которых Россия самостоятельно достигла в области разработки и производства национального истребителя пятого поколения Су-57".

Даже если предположить, что российские вооруженные силы обладают достаточным количеством средств для производства всех 15 Су-57 согласно графику, такой крупный инвестор, как Индия, может сыграть решающую роль в финансовой стабильности платформы Су-57 в ближайшие несколько десятилетий. Создать несколько демонстрационных истребителей Су-57 относительно просто, однако в военном смысле это ничего не меняет. Су-57 сможет стать российским истребителем обеспечения господства в воздухе только в том случае, если будет налажен бесперебойный процесс его массового производства.

Марк Эпископос - автор журнала The National Interest, младший научный сотрудник Центра национальных интересов и аспирант Американского университета.

Марк Эпископос (Mark Episkopos)

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