Самолет США провел разведку у российского побережья Черного моря

Американский самолет-разведчик был замечен у черноморского побережья России.

Как сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar, речь идет о патрульном противолодочном самолете ВМС США Boeing P-8A Poseidon. Также указан бортовой номер судна 168764.

Сообщается, что самолет взлетел с авиабазы Sigonella, расположенной в Италии, а затем появился в болгарском воздушном пространстве. После этого Poseidon совершил разведывательный полет возле российского побережья Черного моря и возвратился на аэродром базирования.

В экипаж этого самолета входят девять человек, из которых двое являются пилотами и семь - операторами. Его максимальная скорость составляет 907 километров в час, боевой радиус - 3700 километров, а практический потолок - 12,5 километров.

Руслан Мельников