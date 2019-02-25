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25.02.2019
Российская газета

Самолет США провел разведку у российского побережья Черного моря

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Источник изображения: rg.ru

Американский самолет-разведчик был замечен у черноморского побережья России.

Как сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar, речь идет о патрульном противолодочном самолете ВМС США Boeing P-8A Poseidon. Также указан бортовой номер судна 168764.

Сообщается, что самолет взлетел с авиабазы Sigonella, расположенной в Италии, а затем появился в болгарском воздушном пространстве. После этого Poseidon совершил разведывательный полет возле российского побережья Черного моря и возвратился на аэродром базирования.

В экипаж этого самолета входят девять человек, из которых двое являются пилотами и семь - операторами. Его максимальная скорость составляет 907 километров в час, боевой радиус - 3700 километров, а практический потолок - 12,5 километров.


Руслан Мельников

24.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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в открытом доступе
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Страны
Болгария
Италия
Россия
США
Продукция
P-8 Poseidon
Компании
Boeing
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