Самолет США провел разведку у российского побережья Черного моря
Американский самолет-разведчик был замечен у черноморского побережья России.
14:10 РјСЃРє.
РџР°С‚СЂСѓР»СЊРЅС‹Р№ РїСЂРѕС‚РёРІРѕР»РѕРґРѕС‡РЅС‹Р№ СЃР°РјРѕР»С‘С‚, Boeing P-8A Poseidon, Р’РњРЎ РЎРЁРђрџ‡єрџ‡ё (LD-764 VP-26), СЃ Р±РѕСЂС‚РѕРІС‹Рј РЅРѕРјРµСЂРѕРј 168764, РІР·Р»РµС‚РµРІС€РёР№ СЃ Р°РІРёР°Р±Р°Р·С‹ Sigonellaрџ‡®рџ‡№, РІ РІРѕР·РґСѓС€РЅРѕРј РїСЂРѕСЃС‚СЂР°РЅСЃС‚РІРµ Р‘РѕР»РіР°СЂРёРёрџ‡§рџ‡¬#USNAVY #Poseidon #P8A pic.twitter.com/jiOwIB54V5— PlaneRadar (@ua4wiy_) 23 С„РµРІСЂР°Р»СЏ 2019 Рі.
Как сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar, речь идет о патрульном противолодочном самолете ВМС США Boeing P-8A Poseidon. Также указан бортовой номер судна 168764.
Сообщается, что самолет взлетел с авиабазы Sigonella, расположенной в Италии, а затем появился в болгарском воздушном пространстве. После этого Poseidon совершил разведывательный полет возле российского побережья Черного моря и возвратился на аэродром базирования.
В экипаж этого самолета входят девять человек, из которых двое являются пилотами и семь - операторами. Его максимальная скорость составляет 907 километров в час, боевой радиус - 3700 километров, а практический потолок - 12,5 километров.
Руслан Мельников
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