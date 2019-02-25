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25.02.2019
Военное обозрение

Иранская ПЛ впервые запустила ракету из подводного положения

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Экипаж подводной лодки "Гадир" отечественного производства в ходе учения впервые осуществила запуск крылатой ракеты из подводного положения, сообщает агентство Tasnim.

Источник изображения: ВМС Ирана/www.tasnimnews.com

Поскольку подводная лодка, находящаяся в надводном положении, может быть замечена противником в момент запуска, иранские оборонные предприятия усовершенствовали собственную противокорабельную крылатую ракету для стрельбы с большой глубины,

пишет агентство.

Отмечается, что глубоководный запуск позволит субмаринам оставаться незамеченными. В ходе модернизации была также увеличена дальность ракеты. О какой конкретно КР идет речь, издание не сообщает.

Пуск ракеты был осуществлен на третий день масштабных морских маневров, получивших название "Велаят-97". По данным агентства, они проходят на площади более миллиона кв. км.

Учение разделено на 4 основных этапа, в том числе поход группы кораблей, моделирование реальных боевых действий на море, атака занятого условным противником побережья, стрельбы различными типами ракет по морским и сухопутным объектам.

Источник изображения: ВМС Ирана/www.tasnimnews.com

Всего в учении задействовано более 100 единиц военной техники: корабли, подлодки, патрульные и боевые самолеты, а также беспилотники. Впервые в маневрах приняла участие подводная лодка "Фатех", ранее представленная президентом страны Хасаном Роухани. Ее водоизмещение – 600 т, оснащена крылатыми ракетами, торпедами и морскими минами.

Иранское руководство неоднократно подчеркивало, что страна уверенно укрепляет свой военный потенциал, полностью предназначенный для оборонных целей, и что этот потенциал никогда не станет предметом переговоров с другими государствами,

заключает издание.

24.02.2019
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Страны
Иран
Проекты
Fateh ДЭПЛ
БПЛА
Военные учения
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