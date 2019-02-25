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25.02.2019
Интерфакс-АВН

Нетаньяху рассчитывает обсудить с Путиным Иран и региональные вопросы

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Администрация президента России
Встреча Президента России Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, 23.08.2017 .
Источник изображения: Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху

Иерусалим. 24 февраля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в воскресенье, что в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным рассчитывает обсудить региональные вопросы, затронуть темы Ирана и сотрудничества военных двух стран, говорится в заявлении, распространенным офисом премьера Израиля.

"В среду я встречусь с президентом России Владимиром Путиным в Москве. У нас была предварительная беседа по телефону перед встречей, и, конечно же, вопросы, связанные с Ираном, заняли приоритетную часть нашей беседы, об этом мы договорились. Я буду обсуждать с ним региональные вопросы и иранскую агрессию", - отметил израильский премьер.

По словам Б.Нетаньяху, он рассчитывает также обсудить сотрудничество между военнослужащими двух стран.

"Мы также обсудим усиление координационных механизмов между Армией обороны Израиля и российскими военнослужащими с целью сохранения стабильности и предотвращения ненужных трений в регионе", - подчеркивается в нем.

Премьер Израиля назвал грядущие переговоры с российским президентом "важными для безопасности, для ЦАХАЛ и для всего государства".

О том, что Б.Нетаньяху рассчитывает провести переговоры с В.Путиным 27 февраля в Москве, сообщили ранее "Интерфаксу" в пресс-службе посольства Израиля в РФ.

20 февраля, стало известно, что израильский премьер отказался от запланированного визита в Москву, где у него 21 февраля должны были состояться переговоры с В.Путиным.

Полететь Б.Нетаньяху в Россию помешали внутриполитические проблемы перед выборами, сообщали местные СМИ. Он отменил поездку сразу после того, как ему стало известно о переговорах между конкурентами на выборах политиками Яиром Лапидом и Бенни Ганцем.

21 февраля по инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор премьера Израиля с президентом России.

24.02.2019
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Гана
Израиль
Иран
Россия
Персоны
Путин Владимир
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