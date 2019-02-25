Dedefensa (Франция): Путин очерчивает потенциальный конфликт

«Дедефенса» комментирует несколько интересных моментов из последнего выступления Путина, которые касаются стратегического равновесия между Россией и США в условиях их выхода из ДРМСД. Так Путин ясно дал понять, что в ответ на попытки развертывания в Европе наступательных американских ракет Россия разместит гиперзвуковые ракеты на кораблях и подлодках неподалеку от американских границ.

Во вчерашнем ежегодном послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин отметил несколько интересных моментов, которые касаются стратегического равновесия между Россией и США в условиях выхода из ДРМСД обоих подписантов, сначала Вашингтона (об этом было объявлено в октябре), а затем и Москвы. (Этот выход не становится автоматическим после принятия решения одной стороной: Россия могла бы и дальше в одиночку соблюдать условия соглашения. Разумеется, она не собирается этого делать, и все понимают это и не могут ее в чем-то упрекнуть. Тем не менее, как мы увидим чуть дальше, в данном случае все не ограничивается одними лишь формальностями…)

Первое заявление Путина заключается в том, что Россия будет "симметрично" реагировать на поведение США, но "асимметричными" средствами. Иначе говоря, если США развернут в Европе ракеты среднего радиуса действия, Россия отреагирует аналогичным образом (симметрия), но иными средствами (асимметрия), в частности гиперзвуковыми ракетами, которые могут быть запущены по территории США с подлодок или кораблей у побережья Америки. Главным станет возможность удара по американской территории с помощью оружия, которое было запрещено по договору 1987 года, но может быть использовано США против России.

Далее, стоит отметить удовлетворенность Путина вторым поколением разработанных в России гиперзвуковых ракет. Он озвучил хорошие новости о развитии ряда программ и охарактеризовал его как технологичный прорыв (то есть прорыв в использовании технологий, которые существуют с давних пор, однако не применялись на практике), сравнимый с запуском первого спутника осенью 1957 года: "Еще недавно казалось невероятным, что Россия сможет совершить не просто прорыв, а высокотехнологичный прорыв в оборонной сфере. Это было трудно, сложно, многое приходилось восстанавливать или создавать буквально с нуля, идти действительно непроторенной дорогой, находить смелые и уникальные решения. И это сделали, сделали наши инженеры, рабочие, ученые, в том числе совсем молодые люди, которые выросли на этих проектах".

Среди названных Путиным ракет стоит отметить в частности "Циркон", который может развивать скорость до десяти махов и устанавливаться на боевых кораблях и подлодках. Судя по всему, именно ему достанется роль угрозы "асимметричного ответа" после развала ДРСМД. Скорость данной ракеты уравновешивает большее расстояние до американской границы и по сравнению с Мк41, которые находятся практически у российских рубежей.

Далее приведем часть анализа WSWS.org по случаю выступления Путина, который позволяет нам охватить важную политическую и операционную сторону вопроса.

"Американские планы по развертыванию ракет в нарушение ДРСМД уже далеко продвинулись вперед. В своем выступлении Путин подчеркнул, что установленные в Польше и Румынии элементы американской ПРО в состоянии осуществлять запуск ракет среднего радиуса действия с ядерными боеголовками "Томагавк". Утверждения Вашингтона о нарушении Россией ДРСМД пока что не получили никаких подтверждений, тогда как "Бюллетень учёных-атомщиков" поддержало позицию Путина, заявив, что "доступная информация явно указывает на то, что развернутая американцами в Восточной Европе система "Иджис" с крылатыми ракетами на самом деле нарушает ДРСМД".

Далее, "если система "Иджис" в Восточной Европе будет снабжена американскими крылатыми ракетами, будь-то "Томагавки" или какое-то другое оружие, США получат в свое распоряжение серьезные атакующие возможности у самых российских границ. У России же нет никакой возможности понять, установлены ли на "Иджис" противоракеты или наступательные крылатые ракеты с ядерными боеголовками".

В попытке закрыть полемику о том, что американская ПРО может без предупреждения применить ядерные крылатые ракеты, Пентагон заявил, что программное обеспечение этих комплексов помешало бы им это сделать. "Бюллетень учёных-атомщиков" назвал эти слова "ложным утверждением о технической несовместимости системы". Иначе говоря, изменение платформы для пуска наступательных крылатых ракет требует лишь обновления ПО.

"Пропорциональным" ответом России на развал ДРСМД и развертывание атакующих американских ракет могла бы стать установка наземных ракет в нескольких сотнях километров от американской границы: это практически неосуществимо. Поэтому Путин ясно дал понять, что ответ на попытки развертывания в Европе наступательных американских ракет будет "асимметричным": им станут гиперзвуковые ракеты на кораблях и подлодках неподалеку от американских границ.

В ответ на американский план по превращению Европы в тир для ядерных ракет, Россия грозит сделать из западного побережья США поле столкновения с высокими ставками, в котором подлодки, корабли и самолеты с ядерными ракетами появятся в ста милях от одного из самых густонаселенных побережий в мире. Причем это будет лишь один из театров многосторонней ядерной антиутопии, которую представляет себе Белый дом Трампа: схожая конфронтация будет разворачиваться каждый день и у китайских берегов.

Что еще больше усугубляет ситуацию, все будет разыгрываться не с существующим баллистическим оружием, а с гиперзвуковыми ракетами, которые сокращают окно принятия решения до двух-трех минут: за этот краткий срок необходимо понять, идет ли речь об испытании, ложной тревоге или настоящем термоядерном ударе. Все это резко повышает шансы на роковой просчет, который унесет миллиарды жизней".

Вопрос выхода из ДРСМД сформировал новый уровень кризиса в сфере ядерного сдерживания США и России с учетом скорости применения ракет среднего радиуса действия (по сравнению с баллистическими ракетами) в связи с их близостью к границам противника. Вопрос сейчас стоит иначе, чем в 1980-х годах, когда обговаривался ДРСМД, а ракеты среднего радиуса действия были весьма разнородными. Психологические перемены свели на нет дух сотрудничества в ядерном сдерживании, который существовал в годы холодной войны с доктриной взаимного уничтожения. В то время две сверхдержавы не только вели противостояние, но и сотрудничали, чтобы сохранить свои ударные возможности и не допустить возникновения настоящего конфликта с катастрофическими последствиями. Сегодня же складывается совершенно иная обстановка, а в Вашингтоне рассматривается возможность ограниченной или даже полномасштабной ядерной войны без перспективы собственного уничтожения (теория "первого удара").

Некоторым образом, особенно с учетом все новых данных (как об этом пишет престижное издание "Бюллетень учёных-атомщиков") о возможности использования наступательных крылатых ракет американскими комплексами "Иджис", выход США из ДРСМД представляется удачей для обеспечения безопасности России и внутренней политики Путина по отношению к группам силовиков во власти. Россия уже не первый год указывает на то, что американские батареи Мк41 являются нарушением ДРСМД и представляют для нее серьезную стратегическую угрозу. Как бы то ни было, эти политические заявления не были категорическими и не вели к жесткому требованию соблюдения договора, что, без сомнения, объяснялось нежеланием еще больше обострить кризис с США. Такой подход навлек на Путина критику (в частности со стороны военных): отмечалось, что президент ведет себя слишком попустительски по отношению к действиям Америки в надежде на улучшение отношений с ней. Решение Вашингтона выйти из договора отчасти решает этот вопрос.

Теперь развертывание США новых ракет средней дальности в Европе повлечет за собой "асимметричный" ответ, который уравновесит силы на этом уровне ядерного сдерживания. Как бы то ни было, в настоящий момент Россия находится под угрозой со стороны комплексов "Иджис", чью установку она недостаточно резко осуждала за последние годы (ситуация не изменилась по отношению к тому, что было при ДРСМД). При этом ей повезло в том, что американская власть абсолютно неконтролируема, почти не думает и не отличается хитростью: ее направляет лишь грубая сила и прибыли ВПК. Иначе говоря, США вряд ли ничего не сделают в сфере запрещенных ракет после выхода из ДРСМД. Таким образом, они, скорее всего, развернут новые ракеты, дав России легитимный аргумент для формирования приближенного морского присутствия с обеспечением угрозы "асимметричного ответа".

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