Ответ на угрозу: названы цели "Циркона" в США

Названы возможные цели "Циркона" в США

Ракеты "Циркон" могут достичь здания Пентагона, загородной резиденции президента США в Кэмп-Дэвиде и командного пункта Форт-Ритчи в штате Мэриленд. Для этого кораблям с российскими ракетами нужно приблизиться на 400 км к берегу, оставаясь при этом в нейтральных водах. При этом "Цирконы" достигнут своих целей за 5 минут, а американским ракетам нужно минимум 10 минут, чтобы долететь до Москвы.

В случае угрозы Вашингтона нанести удар по России отечественные ракеты "Циркон" поразят потенциальные цели на территории США за 5 минут, уничтожив центры принятия решений. Об этом ведущий заявил в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1".

"Если мы, ничего не нарушая и никого не беспокоя, размещаем просто в океанах наши подлодки с пусковыми установками ракет "Циркон" - по 40 штук на каждой субмарине - то в зоне досягаемости российского гиперзвукового оружия тут же оказываются те самые центры принятия решений, о которых говорил Путин", - заявил ведущий.

Целями для "Циркона" оказались здание Пентагона, загородная резиденция президента США Кэмп-Дэвид, военная база Форт-Ритчи в штате Мэриленд - все они расположены на Восточном побережье, передает ФАН.

Еще два объекта располагаются на Западном побережье США - это управление стратегическими наступательными силами Мак-Клеллан в Калифорнии и пункт управления ядерными силами Джим-Крик в штате Вашингтон, на границе с Канадой.

20 февраля президент России Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию представил новейший вид вооружения - гиперзвуковую ракету "Циркон".

"Вот потихонечку будем рассказывать, чего у нас там в загашнике. Так вот, еще об одной перспективной новинке, работа над которой идет успешно, и в запланированные сроки, безусловно, будет завершена, а именно хочу сказать о гиперзвуковой ракете "Циркон", - заявил российский глава. Путин отметил, что скорость "Циркона" - 9 чисел Маха, она способна поражать цели на расстоянии более 1 тыс. км. Вооружать этими ракетами будут субмарины и корабли надводного флота.

Президент добавил, что началось серийное производство гиперзвукового комплекса "Авангард" и шахтного комплекса пятого поколения "Сармат". Путин подчеркнул, что новейший лазерный комплекс "Пересвет" и гиперзвуковой авиационный комплекс "Кинжал" доказали свою эффективность, а межконтинентальная крылатая ядерная ракета неограниченной дальности "Буревестник" и глубоководный беспилотный аппарат "Посейдон" успешно проходят испытания.

В декабре американский телеканал CNBC со ссылкой на доклад разведсообщества США выпустил подробный материал о новой российской ракете "Циркон". Американская разведка предполагает, что эти ракеты начнут производить в 2021 году, а на вооружение Военно-морского флота РФ "Циркон" поступит не ранее 2022 года. США не способны сейчас эффективно противостоять этой ракете, признают американские спецслужбы.

Британский таблоид Daily Mirror опубликовал статью, в которой заявлялось, что "Циркон" несет в себе угрозу для Королевского флота Великобритании и может изменить расстановку сил на международной арене. Одна такая ракета сможет пустить ко дну два новых британских авианосца стоимостью £6 млрд.

Возможными носителями "Цирконов" могут стать тяжелый атомный крейсер "Адмирал Нахимов", флагман Северного флота тяжелый атомный крейсер "Петр Великий", атомные эсминцы проекта "Лидер", а также атомные подводные лодки "Ясень-М" и "Хаски".

Кораблям с "Цирконами" на борту необходимо будет подойти к берегу лишь на 500 км, чтобы поразить цели, находящиеся в 500 км от береговой линии. При этом за пять минут, пока ракета летит, ее нельзя ни обнаружить, ни перехватить, подчеркнул контр-адмирал в отставке Владимир Хмыров.

"У "Циркона" точно такие же цели и задачи, как у "Авангарда", "Калибра" и "Кинжала". Только в отличие от них, он имеет уже 20 махов скорость. Ракету практически невозможно ни перехватить, ни уничтожить. Это не единственная его уникальная черта. Его невозможно обнаружить и уничтожить ни средствами ПРО, ни ПВО.

Если "Циркон" пущен, то он выполняет все поставленные задачи", - заявил в разговоре с НСН экс-командующий объединенной системой ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

По его словам, американские военные отстают от России "на пять лет, все они копируют у России". Создание военно-космических сил США президентом Дональдом Трампом - это попытка противопоставить российским новейшим средствам нападения средства для отражения первого удара, добавил генерал-лейтенант.

Иван Апулеев