Названы потенциальные цели ракет "Циркон" в США

Пентагон и пункт управления президента США, а также еще четыре американских стратегических командных объекта будут поражены российскими "Цирконами" менее чем за пять минут в случае агрессии США.

Об этом сообщил канал "Россия-1" в программе "Вести недели", которая выйдет в эфир в Центральной России в воскресенье вечером. По данным телеканала, в случае применения против России ракет, в том числе с территории Европы, целями гиперзвуковых "Цирконов" морского базирования станут три цели на Восточном побережье США. В частности - здание Пентагона в Вашингтоне, в котором расположены высшие органы управления вооруженными силами и комитет начальников штабов США, правительственный пункт управления в Кэпмп-Дэвиде, а также пункт управления президента США и командный центр Комитета начальников штабов в Форт-Ритчи штат Мэриленд. На Западном побережье Соединенных Штатов основными целями названы управление стратегическими наступательными силами Мак-Клеллан в штате Калифорния - и пункт управления ядерными силами Джим-Крик в штате Вашингтон.

"Если мы, ничего не нарушая и никого не беспокоя, размещаем просто в океанах наши подлодки с пусковыми установками ракет "Циркон" - по сорок штук на каждой субмарине, то в зоне досягаемости российского гиперзвукового оружия тут же оказываются те самые центры принятия решений, о которых говорил Путин", - озвучил ведущий "Вестей недели" возможное применение российского оружия. В программе привели и конкретные цифры подлетного времени "Циркона", который летит со скоростью 11 000 км в час до каждой из этих целей. При среднем расстоянии от места базирования российских лодок в океане за пределами исключительной экономической зоны США шириной в 200 миль и с учетом расстояния по суше - это примерно 800 километров. То есть российская ракета способна поразить цель менее чем за пять минут. При этом американская система ПРО успеет только засечь пуски, но сможет поразить сами ракеты, маневрирующие на гиперзвуковой скорости.

На этой неделе Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил, что в России создается гиперзвуковая ракета морского базирования "Циркон", которая будет иметь скорость 9 махов и дальность полета более тысячи километров. "Цирконом" будут вооружены как надводные корабли, так и подводные лодки. Применение таких ракет по территории США станет асимметричным ответом, в случае угрозы России со стороны американской системы ПРО в Европе. По данным российских экспертов, в пусковых установках системы ПРО США в Восточной Европе потенциально могут быть размещены не только противоракеты, но и ракеты малой и средней дальности, в том числе с ядерным боезарядом, для удара по территории России.

Иван Егоров