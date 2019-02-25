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25.02.2019
Газета.ru

С выключенным транспондером: самолет НАТО исследовал юг России

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Патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon
Патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon.
Источник изображения: gazeta.ru

Самолет ВМС США провел разведку черноморского побережья России

Патрульный противолодочный самолет военно-морских сил США Boeing P-8A Poseidon провел разведку черноморского побережья России. Самолет взлетел с итальянской авиабазы Sigonella и зашел в воздушное пространство Черного моря с территории Болгарии с выключенным транспондером. Ранее эсминец ВМС США Donald Cook второй раз с начала года зашел в акваторию Черного моря.

Вечером в субботу 23 февраля разведку черноморского побережья России провел патрульный противолодочный самолет военно-морских сил США Boeing P-8A Poseidon, передает портал PlaneRadar.

Самолет с бортовым номером 168764 взлетел с итальянской авиабазы Sigonella и зашел в воздушное пространство Черного моря с территории Болгарии. После разведывательного полета вдоль российского побережья Черного моря борт с выключенным транспондером вернулся на аэродром базирования.



При этом в тот же день наблюдательный самолет военно-воздушных сил США Boeing OC-135B с бортовым номером 61-2670 и позывным #OSY12F провел полет над территорией России. Полет проходил в рамках Договора по открытому небу от 1992 года. Борт пролетел в зоне действия приемника, расположенного в Чите.

Днем ранее на сайте вооруженных сил Швеции появилось сообщение, в котором говорилось, что российский истребитель приблизился к шведскому самолету радиотехнической разведки на расстояние менее 20 м. Там отметили, что это произошло, когда шведский сигнальный самолет пролетал над Балтийским морем. Вооруженные силы сообщили об инциденте правительству Швеции, подчеркнули в документе.

Российский истребитель Су-27 дежурных сил противовоздушной обороны (ПВО) во вторник поднялся в воздух, чтобы контролировать полет над Балтикой самолета-разведчика Gulfstream ВВС Швеции, который приближался к границам России, пояснили ответ на это в Минобороны РФ.

По данным ведомства, 19 февраля средства контроля воздушного пространства России над нейтральными водами Балтийского моря засекли приближающуюся к границе воздушную цель. Истребитель Су-27 взлетел, чтобы установить ее принадлежность, и все время находился на безопасном расстоянии, отметили там. В министерстве уточнили, что после удаления иностранного самолета от границы с Россией истребитель вернулся на базу.

Пять дней назад самолет ВВС США провел разведку около берегов Крыма.

Радиоразведчик RC-135V с бортовым номером 64-14846 и позывным MITE21 вылетел с авиабазы Суда-Бей в Греции. После он прибыл в акваторию Черного моря, после чего приступил к разведывательному полету около берегов Крыма.

Самолет несколько раз облетел границы полуострова и вернулся на аэродром базирования.

Что касается Черного моря, то в последнее время корабли и самолеты НАТО все более активно курсируют около территориальных вод РФ. Так, на прошлой неделе эсминец Военно-морских сил США Donald Cook второй раз с начала года зашел в акваторию Черного моря. Фотографии корабля были опубликованы агентством Reuters. На них видно, как он проходит через пролив Босфор, а затем попадает в Черное море, передает НСН.

Военный корабль заплыл в черноморскую акваторию 19 февраля в 17.00, сообщили в национальном центре управления обороной Российской Федерации. Там отметили, что к эсминцу были направлены корабли Черноморского флота ВМС России. Непосредственный контроль за его действиями осуществляют малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" и разведывательный корабль "Иван Хурс".

В ВМС США появление вооруженного корабля объяснили совместной с союзниками операцией "по обеспечению безопасности и укреплению региональной стабильности". В соответствии с международной конвенцией Монтре, эсминец не может находиться в Черном море более 21 дня. Как сообщили в военно-морских силах ВС Украины, 25 февраля Donald Cook прибудет в порт Одессы. В России появление американского эсминца на черноморской территории считают нежелательным.

"Дональду Куку, как и любым другим кораблям США, нечего вообще делать в Черном море, а сегодня - в особенности.

Каждый такой поход не только не укрепляет стабильность в регионе. Напротив, он откровенно провоцирует Киев на новые безрассудные действия, которые могут последовать в любой момент. В этом случае США будут нести равную ответственность за их последствия вместе с украинской властью", - написал на своей странице в фейсбуке член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Он отметил, что "нужно быть откровенным провокатором", чтобы направлять свои корабли в Черное море "в такой взрывоопасный момент". Российские военные, подчеркнул сенатор, будут действовать по обстановке, передает ФАН.


Рафаэль Фахрутдинов

24.02.2019
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