Войти
25.02.2019
ТАСС

Госиспытания танка Т-90М подтвердили его основные параметры

454
0
+1
Танки Т-90
Танки Т-90.
Источник изображения: rg.ru

Глава испытательного центра Александр Пантелеев сообщил, что танк получил новую башню и более мощный двигатель

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Государственные испытания модернизированного танка Т-90М "Прорыв" находятся на завершающей стадии, основные характеристики машины подтверждены. Об этом заявил в воскресенье начальник научно-исследовательского испытательного центра бронетанковой техники 3-го ЦНИИ Минобороны РФ Александр Пантелеев.

"Да, машина завершает государственные испытания. Основные характеристики, заявленные в тактико-техническом задании, мы подтвердили", - сказал Пантелеев в эфире программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда".

По его словам, Т-90М получил принципиально новую башню и более мощный двигатель. "Здесь используется двигатель повышенной мощности по сравнению с Т-90. Башня новая, уникальная башня, кардинально отличающаяся от серийной. Ствол [орудия] используется тот же, при этом имеет конструктивную особенность - это использование учета изгиба канала ствола", - рассказал собеседник телеканала.

Кроме того, сообщил он, "Прорыв" оснащен новым многоканальным прицелом, обеспечивающим применение вооружения в любое время суток, а одной из главных особенностей модернизированного танка стала возможность обмениваться данными с другими машинами в режиме реального времени. Броня Т-90М снабжена специальным покрытием, защищающим от скольжения, - аналогичное используется на новейшем Т-14 "Армата".

Модернизированный танк получил систему кругового видеонаблюдения и камеру заднего вида, а также, по словам Пантелеева, может быть оснащен комплексом активной защиты, аналогичным комплексу "Арена".

Контракт на поставку глубоко модернизированных танков Т-90М был подписан Минобороны РФ и "Уралвагонзаводом" на форуме "Армия-2017". Как сообщалось ранее, первые несколько десятков таких машин должны поступить в войска в 2019 году.

24.02.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Армата
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
Проекты
АРМИ-20XX
Похожие новости
05.09.2018
"Арматам" дали ход
12.09.2016
Минобороны: "Армата" заставила модернизировать "Абрамсов" и "Леопардов"
12.09.2016
Т-72 – вторая жизнь легенды
06.09.2016
"Армия-2016": главная площадка российской военной промышленности
31.08.2016
УВЗ покажет на "Армии" свыше 50 единиц техники, включая танки
29.12.2015
Получит ли модернизированный Т-90М "Прорыв-3" пушку от Т-14 "Армата"?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.02 13:03
  • 2
СМИ: Истребитель Су-57 покажут в Париже
  • 25.02 12:59
  • 2
В Индии заявили о работе над самолётом 5-го поколения с фюзеляжем из нанотрубок
  • 25.02 12:36
  • 42
Без промаха: новейший Т-90М поразил бронебойным снарядом танк Т-64
  • 25.02 12:27
  • 1
Российский истребитель Су-57: почти готов к войне? (National Interest, США)
  • 25.02 12:06
  • 25
Получит ли МС-21 отечественные композиты: борьба за будущее гражданской авиации РФ
  • 25.02 12:05
  • 2
"Это ничьи воды": США начинают битву за Арктику
  • 25.02 11:58
  • 1
Путин считает, что аналогов современных российских вооружений в мире не появится еще долго
  • 25.02 11:51
  • 2
"Колесница огненной смерти": БМО-Т самая недооцененная российская бронемашина
  • 25.02 11:43
  • 2
Ответ на угрозу: названы цели "Циркона" в США
  • 25.02 10:33
  • 1
ДЭПЛ "Кронштадт" проекта 677 "Лада" выйдет на испытания в этом году
  • 25.02 10:31
  • 1
В Керчи спущен на воду патрульный корабль "Павел Державин" проекта 22160
  • 25.02 10:19
  • 1
Стокгольм вызвал посла: перехват Су-27 рассердил шведов
  • 25.02 10:17
  • 1
Россия ведет переговоры о поставках ударных Ка-52 "Аллигатор" со многими странами
  • 25.02 10:14
  • 1
В ВДВ появится пятая дивизия
  • 25.02 10:09
  • 1
Путин присвоил звание генерала армии главкому Сухопутных войск Салюкову