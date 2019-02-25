СМИ: Истребитель Су-57 покажут в Париже

Су-57 - российский многоцелевой самолет пятого поколения, выполненный по технологиям снижения радиолокационной заметности. Бортовая электроника и состав вооружения позволяет ему выполнять функции как истребителя, так и штурмовика, с одинаковой эффективностью поражая цели в воздухе и на земле. Комплексы радиоразведки и электронной борьбы помогает Су-57 обнаруживать самолеты противника, оставаясь невидимым для их радаров и средств ПВО.

Истребитель завершает цикл государственных испытаний, на 2019 год намечена поставка первой партии серийных самолетов в войска. Вместе с Су-57 тестируют тяжелый ударный беспилотник С-70 "Охотник". Пердполагается, что он будет работать в паре с самолетом.

Парижский авиасалон пройдет с 17 по 23 июня в аэропорту Ле Бурже.

Антон Валагин