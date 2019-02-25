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25.02.2019
Российская газета

СМИ: Истребитель Су-57 покажут в Париже

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Источник изображения: rg.ru

Мировая премьера российского истребителя пятого поколения Су-57 пройдет на Парижском авиасалоне 2019 года, пишет Defence Blog.

Сообщение о возможном участии появилось в аккаунте авиашоу в соцсетях. Источники их\здания в Минобороны России подтвердили планы отправить Су-57 в Париж, но отметили, что окончательное решение пока не принято.



Су-57 - российский многоцелевой самолет пятого поколения, выполненный по технологиям снижения радиолокационной заметности. Бортовая электроника и состав вооружения позволяет ему выполнять функции как истребителя, так и штурмовика, с одинаковой эффективностью поражая цели в воздухе и на земле. Комплексы радиоразведки и электронной борьбы помогает Су-57 обнаруживать самолеты противника, оставаясь невидимым для их радаров и средств ПВО.

Истребитель завершает цикл государственных испытаний, на 2019 год намечена поставка первой партии серийных самолетов в войска. Вместе с Су-57 тестируют тяжелый ударный беспилотник С-70 "Охотник". Пердполагается, что он будет работать в паре с самолетом.

Парижский авиасалон пройдет с 17 по 23 июня в аэропорту Ле Бурже.


Антон Валагин

24.02.2019
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2 комментария
№1
25.02.2019 12:11
Как не оправдывай  малое количество закупаемых Су-57, но именно недостаток финансирования основная причина этого.  Надеюсь это временно...  А пока решили Су-57 вывести в "свет", вдруг кому приглянется
Вспоминается: ,,Что ж, матушка?, за чем же стало?
                             В Москву, на ярманку невест!
                             Там, слышно, много праздных мест,,
                                                       А.С. Пушкин, "Евгений Онегин"
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№2
25.02.2019 13:03
Пока самолет не будет принят на вооружение, выставляй - не выставляй бестолку. Если самолет не принят на вооружение, значит он имеет огромное количество недоработок и не удовлетворяет требованиям заказчика. А значит его выставление на  экспорт - блеф и обман возможного потребителя.
Это знают все!
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