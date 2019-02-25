Лавров: переговоры о мирном договоре на японских условиях не ведутся

В настоящее время нет приемлемых условий для заключения мирного договора с Японией, заявил глава МИР РФ Сергей Лавров в интервью Китайскому и вьетнамскому телевидению.

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Лавров отметил, что японский премьер Синдзо Абэ регулярно дает публичные обещания добиться результатов в переговорах с Москвой на условиях Японии. Откуда у него такое убеждение – неизвестно. По крайней мере, российское руководство не давало поводов для подобных утверждений.

В первую очередь, по его словам, Токио должен полностью признать итоги Второй мировой войны, в том числе суверенитет России над всеми островами Курильской гряды.

Министр назвал, "достаточно странным" то обстоятельство, что Япония не хочет соглашаться с результатами Второй мировой в том виде, в котором они закреплены в уставе ООН.

Он опроверг распространенные ранее сообщения о том, что главы двух стран придут к рамочному соглашению на саммите "Большой двадцатки", которой 28-29 июня пройдет в Японии. Никаких договоренностей по этому поводу не было и быть не могло, добавил Лавров.

Глава МИД подчеркнул также, что речи о подписании мирного договора на японских условиях в обмен на инвестиции в экономику России идти не может.

Нам периодически поступают сигналы о том, что как только договор будет подписан (на японских условиях), на Россию посыплется манна небесная в виде инвестиций. Но это совсем не то, о чем мы договаривались,

цитирует министра пресс-служба МИД.

При этом, по словам Лаврова, Москва продолжит "кропотливую работу, добиваясь выхода на договоренности", которые позволили бы решить проблемы мирного договора в интересах нардов двух стран.

Пока же мы видим, что эти условия отсутствуют полностью,

констатировал он.