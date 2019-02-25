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25.02.2019
Российская газета

Видео: США показали новый истребитель

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Источник изображения: rg.ru

На аэрокосмической выставке Aero India 2019 в Бангалоре американский концерн Lockheed Martin представил новый истребитель F-21, разработанный для ВВС Индии.

Основой для самолета стал американский легкий истребитель F-16. "F-21 обеспечивает непревзойденные возможности "Make in India" и укрепляет пусть Индии к передовому будущему ВВС", - заявили в концерне. Хотя формально F-21 считается новым самолетом, на деле это слегка перелицованный F-16, а трюк с новым индексом - лишь маркетинговый ход. Американский истребитель лишили технологий и оснащения, передавать которые было бы нежелательно для США - F-21 планируется производить в Индии на заводах корпорации Tata Advanced Systems.



Вместе с F/A -18 Super Hornet, Saab Gripen, Dassault Rafale, Eurofighter Typhoon и российским МиГ-35 F-21 будет участвовать в тендере на поставку нового основного самолета для индийских ВВС. Цена контракта более 15 миллиардов долларов.

Российские авиастроители также предложили индийским заказчикам особые условия: скидки и локализацию производства МиГ-35 - с ними стоимость самолета окажется на 20 процентов меньше, чем у конкурентов.


Антон Валагин

24.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
США
Продукция
EF-2000
F-16
Gripen NG
Rafale
Super Hornet
МиГ-35
Компании
Dassault
Lockheed-Martin
SAAB
Tata Motors
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