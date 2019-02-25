Видео: США показали новый истребитель

На аэрокосмической выставке Aero India 2019 в Бангалоре американский концерн Lockheed Martin представил новый истребитель F-21, разработанный для ВВС Индии.

Основой для самолета стал американский легкий истребитель F-16. "F-21 обеспечивает непревзойденные возможности "Make in India" и укрепляет пусть Индии к передовому будущему ВВС", - заявили в концерне. Хотя формально F-21 считается новым самолетом, на деле это слегка перелицованный F-16, а трюк с новым индексом - лишь маркетинговый ход. Американский истребитель лишили технологий и оснащения, передавать которые было бы нежелательно для США - F-21 планируется производить в Индии на заводах корпорации Tata Advanced Systems.

Вместе с F/A -18 Super Hornet, Saab Gripen, Dassault Rafale, Eurofighter Typhoon и российским МиГ-35 F-21 будет участвовать в тендере на поставку нового основного самолета для индийских ВВС. Цена контракта более 15 миллиардов долларов.

Российские авиастроители также предложили индийским заказчикам особые условия: скидки и локализацию производства МиГ-35 - с ними стоимость самолета окажется на 20 процентов меньше, чем у конкурентов.

Антон Валагин