Виктор Золотов: "Солдаты правопорядка верны боевым традициям"

"Есть такая профессия – Родину защищать!". Эти слова из легендарного отечественного фильма "Офицеры" коротко и ёмко отражают сущность военной службы и воинского долга

И в День защитника Отечества, я хотел бы поздравить всех, кто выбрал нелегкий путь служения Отчизне, для кого ратный труд стал призванием и делом всей жизни. В едином строю защитников Родины особое место занимают войска национальной гвардии, которые на протяжении вот уже более двух веков остаются надежным оплотом внутренней безопасности государства.

Верные боевым традициям, солдаты правопорядка продолжают добросовестно выполнять свой долг во всех регионах нашей страны, неизменно проявляя доблесть, стойкость духа и отвагу. Я выражаю благодарность личному составу войск национальной гвардии за профессионализм, самоотдачу и мастерство в решении стоящих перед Службой задач.

Несмотря на праздник, многие из вас сегодня находятся на боевом посту, порою с риском для жизни обеспечивая покой наших граждан во всех уголках России.

Так повелось, что все тяготы и лишения службы вместе с нами преодолевают наши родные и близкие. Потому самые теплые слова адресую членам ваших семей, чьи понимание и поддержка служат неиссякаемым источником дополнительных сил для каждого из нас.

Особую признательность традиционно выражаем ветеранам войск правопорядка. Ваши доблестные дела служат примером для современного поколения сотрудников и военнослужащих, а опыт, знания и житейская мудрость в значительной мере способствуют нравственному и военно-патриотическому воспитанию молодежи.

В этот день также хочу передать поздравления нашим коллегам из правоохранительных органов и силовых структур, с которыми мы каждый день плечом к плечу обеспечиваем защиту суверенитета и национальных интересов нашей страны.

Дорогие друзья!

Примите самые теплые и искренние поздравления с Днем защитника Отечества. От всей души желаю всем военнослужащим, сотрудникам и ветеранам войск национальной гвардии крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и новых профессиональных успехов! Всего самого доброго вам и вашим близким!

С праздником!

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии – главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов

Газета "Военно-промышленный курьер",