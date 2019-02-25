Изменит мир. Американские СМИ оценили новый беспилотник от "Калашникова"

МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Эксперты издания "Washington Post" оценили беспилотник-камикадзе, представленный концерном "Калашников" на выставке вооружений IDEX-2019.

Отмечается, что компания, создавшая культовый автомат АК-47, показала новое оружие, которое способно "изменить мир".

Как подчеркивает издание, у разработки есть все возможности, чтобы произвести революцию в военном деле.

"Несмотря на то, что в ходе выставки крошечный беспилотник был незаметен за танками, бронетехникой и истребителями, он имеет такой же потенциал для изменения характера войны, как и его "родственник" АК-47", - пишет автор статьи.

KYB может развивать скорость от 80 до 130 километров в час и находиться в небе до 30 минут, а его полезная нагрузка составляет порядка трех килограммов. Он должен быть простым в эксплуатации, эффективным и недорогим.

"Тот, кто приобретет данную разработку, будет иметь возможность управлять бомбой с высокой степенью точности, не имеющей аналогов, за исключением некоторых самых умных бомб США", - отметил профессор международных отношений Университета Иллинойса Николас Гроссман.