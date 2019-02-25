В Индии решили печатать комплектующие к Су-30МКИ на 3D-принтере

В Индии заявили о нехватке некоторых комплектующих к российским истребителям Су-30МКИ "в связи с проблемами трансфера технологий". В этой связи, как пишет пресса Индии, индийские предприятия рассмотрели возможность создания собственного производства комплектующих к самолётам. В частности, речь идёт о создании элементов топливной системы Су-30МКИ.

Источник изображения: ВВС Индии

В индийских СМИ сообщили о том, что Су-30МКИ ВВС Индии впервые получит элементы топливной системы, созданные при помощи 3D-печати. На запасные части получен сертификат лётного соответствия после проведения тестов и экспериментов. Заявлено: элементы топливной системы, полученные на 3D-принтере, полностью соответствуют необходимым параметрам применения.

Производство комплектующих с помощью технологии 3D-печати осуществляется на одном из предприятий индийского авиастроительного концерна HAL (AURDC-HAL). Этот концерн недавно оказался вынужденным брать крупный кредит, чтобы погасить задолженность по зарплате перед своими сотрудниками. Как сообщалось в индийских газетах, у HAL появились проблемы в связи с недостаточной загрузкой производственных мощностей, в том числе и после отказа правительства страны от взаимодействия с Российской Федерации по программе создания истребителя нового поколения (программа FGFA). В России говорят о том, что в любом момент готовы возобновить диалог по FGFA с Индией.