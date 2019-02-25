В Индии локализуют производство АК-103

Индийские СМИ со ссылкой на правительственные источники сообщают о том, что Нью-Дели и Москва близки к заключению сделки по локализации производства автоматов серии АК-103 на индийской территории. Информацию подтвердили несколько представителей России и Индии в ходе выставки Aero India 2019 в Бангалоре.

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Речь идёт о сделке, общая стоимость которой оценивается в миллиарды рублей.

Индийское издание The Hindu сообщает о подготовке межправительственного соглашения. Оно находится на завершающей стадии, и будет подписано в ближайшие дни.

Соглашение подразумевает кооперацию российского концерна "Калашников" с Управлением индийским производством боеприпасов OFB. После подписания документа состоится передача технологического пакета производства АК-103. Индия старается заменить использующуюся в войсках штурмовую винтовку INSAS. Ранее Индия подписала контракт на приобретение 72,4 тыс. штурмовых винтовок Sig Sauer у США.

Отмечается, что для того, чтобы обезопасить сделку от возможного вмешательства со стороны Соединённых Штатов с их санкционным пакетом CAATSA, взаиморасчёты будут производиться в национальных валютах. Ранее "Военное обозрение" уже сообщало о том, что Россия и Индия переходят на взаиморасчёты с использованием национальных валют в других контрактах военно-технического характера – в том числе, и в контракте на закупку Индией ЗРК С-400.