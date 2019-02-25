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25.02.2019
Военно-промышленный курьер

"Т-34" громит украинских "Киборгов"

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Дипломаты незалежной призвали прокатчиков остановить "российскую агрессию"

Посольство Украины в Вашингтоне обратилось к американским кинотеатрам, убеждая отказаться от проката российской картины "Т-34". Соответствующий пост был опубликован на странице дипмиссии в Facebook.

Заодно посольство поблагодарило представителей украинской общины в США, которым удалось остановить показы фильма "Т-34" в их городах, а также призвало "других активистов" присоединиться к данному процессу. Ибо, по мнению украинских дипломатов, наш кинематограф "открыто распространяет и популяризирует современную агрессию Российской Федерации в мире, жертвой которой стала и Украина, используя для этого историческую память о героях Второй мировой войны".

Трудно лаже предположить, каким образом режиссер "Т-34" Алексей Смирнов пытался "популяризовать" на всех континентах "агрессию" РФ через воспевание подвига советских воинов. Демарш эмиссаров незалежной можно объяснить активно пропагандируемым нынешним киевском режимом давним петлюровско-бандеровским тезисом о "трехсотлетнем колониальном статусе" Украины, "порабощенной" сначала Российской империей, а потом — Советским Союзом. 

И на протяжении этих трех веков, разумеется, не было совместных с другими народами, проживающими на пространстве от Бреста до Владивостока, трудовых и ратных побед. Не случайно даже Великую Отечественную войну в незалежной теперь именуют Второй мировой. Это, само собой, находит горячий положительный отклик в "национально свидомой" части украинской диаспоры в США, которая люто ненавидит все, что связано с "клятыми москалями" (правда, не торопясь возвращаться на освобожденную от российского "ига" историческую родину, предпочитая любить ее из далека).

Однако не только в этом дело.

“Кинематограф Украины не может похвастаться подобными достижениями. Все его произведения на историко-патриотические и военные темы оказались провальными”

Кассовые сборы "Т-34" при показе в России уже превысили 2,2 миллиарда рублей (при 600 миллионах, потраченных создание). Поэтому картина и заинтересовала владельцев кинотеатров в 14 городах в штатах Нью-Йорк, Техас, Калифорния, Филадельфия, Мичиган, Огайо, Флорида, Вирджиния, Мэриленд, Иллинойс, Вашингтон, Колорадо и Массачусетс. Сей печальный факт с горечью отметило украинское посольство.

К великому сожалению его сотрудников и потомков осевших за океаном соратников Бандеры, кинематограф современной Украины не может похвастаться подобными достижениями. Но главное – абсолютно провальными оказались его произведения на историко-патриотические и военные темы. 

По официальным данным, на которые сослался известный украинский блогер Анатолий Шарий, бюджет кинокартины "Тайный дневник Симона Петлюры" – 24 миллиона гривен, а кассовые сборы – около 2,2 миллиона. Аналогичные показатели у фильмов, посвященных войне на юго-востоке: "Позывной "Бандерас" – 39,3 миллиона и 1,9 миллиона, "Киборги" – 47 миллионов и 23 миллиона гривен (а ведь эту ленту рекламировали со страшной силой), "Донбасс" – 72 миллиона и 1,9 миллиона...

Похоже, та же судьба ожидает и только вышедший на широкий экран фильм "Круты" – о бое у одноименной железнодорожной станции в январе 1918-го, в ходе которого наступавшие на Киев красногвардейцы разбили отряд, сформированный из киевских юнкеров, студентов и гимназистов. В постсоветской Украине это поражение представляется как подвиг 300 спартанцев, противостоявших персидским полчищам.

Главный редактор одесского издания "Таймер" Юрий Ткачев ехидно констатировал в Facebook: "Очередная украинская агитка "Круты" провалилась в прокате точно так же, как и все предыдущие "Киборги", "Дневники Петлюры" и прочие "Бандерасы"... За первый уикенд проката – 3,6 миллиона сборов, 43 тысячи зрителей... "Киборги", напомню, за первую неделю собрали 8 миллионов, а общие сборы составили 19 миллионов. То есть, "Круты", вероятно, наберут около 7-9 миллионов при бюджете в 50 миллионов гривен, став, таким образом, одним из самых провальных в кассовом плане фильмов последних лет. Для понимания, уже сейчас в Одессе фильм идёт по сниженным ценам, и всё равно на завтрашний сеанс забронировано 0 (ноль) билетов".

Попутно журналист отмечает, что российская "патриотика", фильмы такой направленности "уверенно окупаются, а иногда... даже буквально рвут кассу. То есть, российская патриотика зрителю нужна, украинская – нет". И не только потому, "что украинская патриотика – заведомо тупая агитка. Просто тематика не трогает. Не впечатляет. Это не интересно. Не близко зрителю, даже и собственно украинскому".

Несомненно. этот факт бесит сегодняшних правителей Украины, работающих на них чиновников и пропагандистов, разнообразных духовных наследников ОУН-УПА. Сколько усилий они прилагают для того, чтобы "вдохновить" украинский народ на борьбу с российской "агрессией", и все без толку. Потому надежда возлагается на запрет всего снимаемого и издающегося в России. И себя в стране, и за ее пределами.

Александр УТКИН

Газета "Военно-промышленный курьер",

24.02.2019
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Страны
Россия
США
Украина
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