Торпеда Апокалипсиса - в США дали оценку российскому "Посейдону"

Российский беспилотный подводный аппарат "Посейдон" способен двигаться на больших скоростях при глубоком погружении. Перехватить такой аппарат крайне сложно, а остановить - почти невозможно, отмечают эксперты американского журнала The Popular Mechanics.

Авторы издания прокомментировали видеозапись испытаний подводного аппарата, ранее опубликованную российским Минобороны. Они отметили, что подобное оружие предназначено для атаки на прибрежные объекты, например, базу субмарин или город.

Россия может задействовать "Посейдоны", отвечая на ядерную атаку. Беспилотный аппарат задуман как оружие "пугающего второго удара", призванного сделать чересчур опасным нападение на РФ с применением ядерного оружия, полагают эксперты.