Запуск спутника "Ресурс-П" перенесен на год

Cпутник "Ресурс-П" №4 будет запущен в ноябре 2020 года с космодрома Байконур ракетой-носителем "Союз-2.1б". Ранее сообщалось, что запуск спутника "Ресурс-П" запланирован на ноябрь 2019 года.

Запуск четвёртого российского спутника дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" запланирован на ноябрь 2020 года, сообщил источник в ракетно-космической отрасли РИА Новости.

Напомним, спутники серии "Ресурс-П" предназначены для получения информации, использующейся при составлении и редактировании карт, а также для контроля состояния окружающей среды и поиска потенциальных мест залегания полезных ископаемых. Первый аппарат этой серии был выведен на орбиту в 2013 году, второй — в 2014, третий - в 2016 году.

В ноябре 2018 года в СМИ появилась информация о том, что спутники "Ресурс-П" №2 и №3 выведены из состава орбитальной группировки досрочно.

17 января 2019 года генеральный директор РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов рассказал, что два спутника серии "Ресурс-П" были выведены из эксплуатации из-за проблем с электронной компонентной базой. Cогласно проекту Роскосмоса "ГосОКО", к 2025 году группировка российских "картографических" спутников будет включать три аппарата серии "Ресурс-П" и четыре - "Ресурс-ПМ".