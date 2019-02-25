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25.02.2019
Военно-промышленный курьер

Российскую ракету-носитель подготовили к запуску на космодроме в Гвиане

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Источник изображения: vpk-news.ru

Специалисты из России установили ракету-носитель "Союз-СТ-Б" на стартовой площадке космодрома Куру во Французской Гвиане. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации "Роскосмос".

Три ступени-носителя и космическая головная часть были доставлены на стартовую позицию. Сборка ракеты была проведена специалистами Роскосмоса непосредственно на пусковой установке. Также они состыковали коммуникации элементов ракеты, заправочные коммуникации и собрали схемы термостатирования, завершив операции, предусмотренные графиком подготовки.

Напомним, ракета-носитель "Союз-СТ-Б" с разгонным блоком "Фрегат" будет использоваться для запуска на орбиту британских спутников связи OneWeb. Запуск запланирован на 28 февраля в 00:37 по московскому времени.

24.02.2019
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принадлежат Военно-промышленный курьер
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Страны
Великобритания
Гвиана
Россия
Франция
Продукция
Фрегат РБ
Компании
Роскосмос
Проекты
Союз-2 РН
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