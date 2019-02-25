"Невозможно остановить": в США рассказали про "Посейдон"

В США оценили российскую "торпеду апокалипсиса" "Посейдон"

Российский беспилотник с ядерной установкой "Посейдон" практически "невозможно остановить" из-за того, что он способен погружаться на глубину до 1 км и перемещаться под водой на скорости около 128 км\ч. Такой вывод сделали американские военные эксперты. Они также указали, что взрывная мощность боеголовки составляет 2 мегатонны или 2000 килотонн. Для сравнения: бомба в Хиросиме была примерно 16 килотонн.

Американские военные эксперты специально для еженедельника The Popular Mechanics высказали свое мнение по поводу российской "торпеды апокалипсиса" - глубоководного беспилотника с ядерной установкой "Посейдон". Выводы они делали на основе данных из СМИ, а также видео испытаний нового оружия, опубликованное в Сети Министерством обороны РФ.

"Россия может похвастаться тем, что высокоскоростной беспилотник "не остановить" и он может доставить многомегатонную термоядерную боеголовку к вражеской прибрежной цели. На кадрах видно, как "Посейдон" был выпущен из подводного положения. "Посейдон" предназначен для перевозки на российских подводных лодках или внутри специальных подводных лодок-носителей", - говорится в материале.

По словам американских экспертов, российский дрон с ядерной установкой предназначен для пересечения целых континентов, погружения на глубину до 3280 футов (1 км) и перемещения под водой на скорости до 80 миль в час (128 км\ч). Эта комбинация способности глубокого погружения и высокой скорости сделает "Посейдон" трудным для перехвата, утверждают специалисты.

"Дрон предназначен для атаки на прибрежные объекты, такие как база подводных лодок, порт или прибрежный город. Говорят, что взрывная мощность боеголовки составляет 2 мегатонны или 2000 килотонн. Для сравнения: бомба в Хиросиме была примерно 16 килотонн", - поясняется в заметке.

При этом аналитики отмечают, что относительно медленный по сравнению с баллистическими и крылатыми ракетами беспилотник с ядерным двигателем еще слишком шумный для того, чтобы использоваться в качестве оружия первого удара, передает ФАН.

"Вместо этого он должен быть запущен после ядерной атаки на Россию.

"Посейдон" предназначен для того, чтобы быть пугающим оружием второго удара, что делает ядерную атаку на Россию слишком страшной.

Ожидается, что Посейдон поступит на вооружение где-то около 2027 года. В январе российские государственные СМИ сообщили, что Москва закупит 32 торпеды "Посейдона", из которых 16 базируются на Северном флоте страны и шестнадцать - на Тихоокеанском", - резюмируется статься.

Минобороны России опубликовало видео полигонных испытаний "Посейдона" четырьмя днями ранее. На кадрах видно, как беспилотник сначала подготавливают к запуску, а затем погружают в воду.

"Успешно завершены морские полигонные испытания беспилотного подводного аппарата "Посейдон". Личный состав подводной лодки-носителя "Посейдон" прошел обучение", - заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Ранее на сайте Минобороны было размещено видео с моделированием возможностей аппарата. "Посейдон" может совершать маневры под водой, менять глубину, передвигаться на межконтинентальное расстояние, а также поражать корабли - как находящиеся в открытом море, так и пришвартованные на военных базах.

В среду, 20 февраля, в своем послании к Федеральному Собранию президент России Владимир Путин рассказал, когда беспилотник спустят на воду.

"Хочу сделать одно важное замечание. Ранее об этом не говорилось, но сегодня можно сказать: уже весной этого года будет спущена на воду первая атомная подводная лодка - носитель этого беспилотного комплекса ["Посейдона"]. Работа идет по плану", - сообщил глава государства.

Ранее главком ВМФ, адмирал Владимир Королев подчеркивал, что перехватить "Посейдон" практически невозможно. Аналитик Австралийского института стратегической политики Малькольм Дэвис в свою очередь сообщал, что

новейшие российские торпеды способны "прекратить существование целого континента".

В разговоре с The Business Insider эксперт говорил, что "Посейдон" может создать радиоактивное цунами, из-за чего тысячи миль моря и побережья станут необитаемыми на десятилетия, передает НСН.

"В большинстве случаев ядерное оружие может уничтожить целый город, но новейшие торпеды России могут стереть с лица Земли целый континент", - отмечалось в статье.

Основная задача "Посейдонов", впрочем, является скорее "пропагандистской", нежели военной. По версии экспертов, эти беспилотники нужны, чтобы убедить Вашингтон не защищать Восточную Европу от "российской агрессии".

"Штаты не захотят подвергать свои прибрежные воды многолетнему радиационному заражению от подводных БПЛА, спасения от которых нет. Россия может применить "Посейдоны" даже в случае своего полного уничтожения", - сообщало издание.

Заводские ходовые испытания "Посейдона" начнутся летом. В рамках этих испытаний торпеда будет выстреливаться в море с берегового стенда, так как "Севмаш" еще не завершил строительство носителя беспилотника - атомной подводной лодки специального назначения проекта 09851 "Хабаровск".

Рафаэль Фахрутдинов