В США российский дрон-камикадзе назвали революцией в военном деле

Высокоточный ударный беспилотник "КУБ-БЛА" может произвести революцию в военном деле, сделав современные технологии ведения боевых действий более доступными. В этом смысле он похож на автомат АК-47 и его последующие модификации, которые до сих пор остаются мировым бестселлером.

Такое мнение в своем материале высказало американское издание The Washington Post. Беспилотник концерна "Калашников", будет также прост в эксплуатации, эффективен и дешев, как и знаменитый автомат. Габариты "КУБ-БЛА" - 1210-950-165 миллиметров, он может летать до 30 минут со скоростью около 130 километров в час. Таким образом он сможет поражать цели на расстоянии примерно 60-65 километров.

Тот, кто его купит, получит возможность управлять бомбой с высокой степенью точности, сопоставимой с некоторыми самыми "умными" бомбами США, отметил Николас Гроссман, профессор международных отношений в Университете Иллинойса.

- Я думаю, что это демократизация "умных" бомб, - считает он, - это означает их более широкое распространение. Речь идет о сокращении разрыва между передовыми армиями и более скромными по своим возможностям.

Дроны-камикадзе уже есть в арсенале вооруженных сил США и Израиля, однако "КУБ-БЛА" значительно дешевле, заявил один из представителей концерна "Калашников" на выставке вооружение в Абу-Даби. Конкретная стоимость аппарата не называется, а целевым рынком для него станут "меньшие по численности армии" по всему миру.

По словам Гроссмана, недавние остановки аэропортов в Лондоне, Дублине, Нью-Йорке и Дубае из-за таинственных беспилотников демонстрируют недостаточную готовность западных правительств противостоять угрозам, создаваемым этим видом техники. Распространение дронов-камикадзе, считает эксперт, активизирует усилия по противодействию им.

Вместе с тем Ник Уотерс, бывший офицер британской армии и эксперт по дронам, полагает, что террористы, скорее всего, продолжат импровизировать и создавать собственные средства доставки бомб на основе дешевых коммерческих устройств, и не будут тратить усилия, чтобы заполучить готовый продукт.

Алексей Иванов