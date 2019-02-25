Ошибка аса. Как погибали лучшие летчики пилотажных групп

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Два реактивных учебно-тренировочных самолета HJT-35 Sitara в яркой оранжево-белой расцветке индийских ВВС на большой скорости расходятся над летным полем базы Йелаханка. По команде с земли пилоты синхронно разворачиваются навстречу друг другу, чтобы на радость зрителям эффектно разминуться в воздухе. Маневр завершается катастрофой. Самолеты сталкиваются практически лоб в лоб, но летчики успевают катапультироваться. Один из них неудачно приземляется и гибнет на месте, второй спасается. Группа высшего пилотажа "Сурья киран" ("Лучи солнца") считается одной из лучших в ВВС Индии и такой же несчастливой. О трагических ошибках знаменитых пилотажников — в материале РИА Новости.

Несчастливая эскадрилья

Первые потери "Лучи солнца", сформированные в 1996-м, понесли 18 марта 2006 года — во время тренировочного полета прямо у взлетной полосы разбился истребитель-спарка, фактически обезглавив группу: в катастрофе погибли командир эскадрильи Дерай Бхатиа и командир звена Шайлендер Сингх. Очередная авария произошла в следующем году. Молодой индийский ас потерял контроль над машиной, но катапультироваться не стал — прямо под ним находились стоянки с другими самолетами. Он смог вывести неуправляемый болид на взлетно-посадочную полосу и сел "на брюхо", сам не получив ни царапины. Двадцать первого января 2009-го пилотажная группа лишилась очередного комэска. По невыясненным до сих пор причинам самолет рухнул на поле у небольшой деревни. Очевидно, летчик до последнего пытался отвести машину от жилых домов и не успел катапультироваться.

Место крушения двух самолетов авиационной пилотажной группы ВВС Индии "Сурья киран" в районе авиабазы Йелаханка в городе Бангалор. 19 февраля 2019 Источник изображения: © REUTERS / Stringer

Напомним, индийские летчики — едва ли не лучшие асы планеты, регулярно громящие западные самолеты в учебных боях. Выучке они обязаны большому налету. А чем он больше, тем чаще случаются ошибки. Так, в феврале 2007-го свою первую и единственную боевую потерю понесла эскадрилья "Саранг" ("Павлины"), выполняя высший групповой пилотаж на многоцелевых вертолетах HAL Dhruv: отказал двигатель у головной машины. Второй пилот Приеш Шарма погибла на месте, первый пилот — командир эскадрильи Викас Джетли — получил тяжелые травмы головы. Он умер через четыре года в больнице, так и не выйдя из комы.

Человек против техники

Трагедии случались и с российскими асами, "намотавшими" тысячи часов в воздухе. Так, во время генеральной репетиции показательных выступлений на МАКСе 16 августа 2009-го "Русские витязи" потеряли своего легендарного командира — гвардии полковника Игоря Ткаченко, руководившего 237-м гвардейским Центром показа авиационной техники ВВС России. Его спарка Су-27УБ, в которой также находился штурман Игорь Куриленко, столкнулась с Су-27 Виталия Мельникова при выполнении фигуры "Роспуск". Обычно в этом случае самолеты одновременно расходятся в разные стороны, напоминая артистов, кланяющихся публике после завершения представления. Но в тот день что-то пошло не так, и обе машины "сцепились". Пилоты, попавшие в аварию, немедленно активировали катапультные кресла, но у Ткаченко не раскрылся парашют. Несколькими днями позже группа все-таки выступила на авиасалоне, пройдя ромбом над зрителями и почтив таким образом память своего командира.

Игорь Ткаченко Источник изображения: © Фото с сайта Общественной поддержки пилотажной группы "Русские витязи"

Еще одну потерю "Витязи" понесли 9 июня 2016-го. Крайний правый ведомый группы гвардии майор Сергей Еременко, военный летчик 1-го класса, принимал участие в показательных выступлениях на церемонии открытия памятника авиаторам в подмосковном Ашукино. Выполнив два пролета вместе с товарищами, Еременко отправился на базу, но вскоре у его Су-27 отказали и загорелись оба двигателя. Истребитель свечой пошел вниз на поселок Мураново. Летчик до последнего тянул на себя ручку управления самолетом, уводя обреченную машину от жилых домов. Катапультироваться он не успел и погиб со своей машиной, упавшей всего в 50 метрах от деревни. Сергея Еременко, ровно за месяц до гибели прошедшего над Красной площадью на параде Победы, посмертно наградили орденом Мужества.

Рисковые "ангелы"

"Голубые ангелы" — авиационная группа высшего пилотажа Военно-морских сил США. Эта эскадрилья имеет богатую историю и в 2016-м отпраздновала 70-летний юбилей. Американские летчики начинали осваивать азы группового пилотажа еще на поршневых палубных истребителях Grumman F6F Hellcat. Сегодня же они выступают на современных реактивных F/A-18C и F/A-18B Hornet. Все машины формально приписаны к действующим авианосцам и за 72 часа способны обрести полную боеготовность. В группу входят 16 офицеров, единовременно пилотаж выполняют до шести самолетов. Официальные цвета "Ангелов" — темно-синий и желтый. Козырем американских асов считаются выступления непосредственно над крупными городами — Сан-Франциско, Кливлендом, Сиэтлом и другими. Такой пилотаж требует от летчиков особых навыков: им нужно уметь идеально ориентироваться в пространстве и не выходить за пределы демонстрационной зоны.

Пилотажная группа "Голубые ангелы" во время выступления в Оушен-Сити Источник изображения: © AP Photo / U.S. Navy/ Andrea Perez

В группе очень высок уровень смертности среди летного состава. Из 270 пилотов, прошедших через эскадрилью с 1951-го, 27 погибли в различных происшествиях на авиашоу и тренировках. Последний — капитан Джефф Кусс — разбился сразу же после взлета на авиашоу в Смирне, штат Теннесси. Он слишком низко выполнил маневр "переворот", не смог на выходе набрать высоту, катапультировался, но погиб при жесткой посадке. По странному совпадению в тот же день двумя часами позже потерпел крушение самолет пилотажной группы ВВС США "Буревестники" к югу от аэропорта "Колорадо-Спрингс". Пилоту удалось выжить.

Горящие "стрелы"

Хорошо известная в России итальянская группа, неоднократно радовавшая своим мастерством публику на Московском авиакосмическом салоне, выступает на легких учебно-тренировочных штурмовиках Aermacchi MB-339-PAN. Во "Фречче Триколори" отбирают только самых опытных офицеров, имеющих налет на реактивных самолетах не менее тысячи часов. В группе — десять штурмовиков, во время выступлений все они поднимаются в воздух. Официальные цвета — синий, зеленый, белый, красный. "Фречче Триколори" удалось выработать свой собственный стиль, непохожий на выступления других пилотажных групп. Итальянские асы не просто отрабатывают различные фигуры, а устраивают настоящий воздушный спектакль под музыку Джузеппе Верди. Девять штурмовиков, ведомых лидером группы, единовременно выпускают дымы цветов итальянского флага, а десятый "солист" эффектно проходит на встречном курсе сквозь трехцветный шлейф.

Выступление пилотажной группы "Фречче Триколори" на МАКС-2009 в Жуковском Источник изображения: © РИА Новости / Антон Денисов

Именно при выполнении этого элемента на авиашоу 27 августа 1988-го в германском Рамштайне, где расположена база ВВС США, произошла страшная катастрофа. На встречном проходе столкнулись три из десяти самолетов группы. Одна машина упала прямо на зрителей, погибли 70 человек, около 400 получили ранения. Причиной катастрофы назвали ошибку того самого "солиста", потерявшего ориентацию в пространстве. Кроме того, следствие установило, что вина за произошедшее лежала и на организаторах авиашоу, разместивших зрительскую зону слишком близко к летному полю. В стране на три года запретили подобные мероприятия. Показательные выступления пилотажных групп возобновились только после введения новых, более строгих правил безопасности: не допускались маневры в направлении зрителей, установлена минимальная высота пилотирования. С тех пор серьезных происшествий на немецких авиашоу не было.