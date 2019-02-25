Военный парад в честь дня вооруженных сил ЮАР
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21 февраля 2019 года в Кейптауне прошел военный парад и демонстрация огневых возможностей в честь Дня вооруженных сил ЮАР.
День вооруженных сил в ЮАР отмечается 21 февраля. Вооруженные силы ЮАР в их современном виде были созданы в 1994 году, после падения режима апартеида и проведения в стране первых всеобщих демократических выборов.
24.02.2019
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Права на данный материал
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