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25.02.2019
bmpd.livejournal.com

Военный парад в честь дня вооруженных сил ЮАР

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Оригинал взят у коллеги dambiev в Военный парад в честь Дня вооруженных сил ЮАР[url=][/url]

21 февраля 2019 года в Кейптауне прошел военный парад и демонстрация огневых возможностей в честь Дня вооруженных сил ЮАР.

День вооруженных сил в ЮАР отмечается 21 февраля. Вооруженные силы ЮАР в их современном виде были созданы в 1994 году, после падения режима апартеида и проведения в стране первых всеобщих демократических выборов.

24.02.2019
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в открытом доступе
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Страны
ЮАР
Издания
Военный Парад
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