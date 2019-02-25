В США рассказали о способном изменить мир российском беспилотнике

Издание The Washington Post 23 февраля написало, что новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Куб-БЛА", произведенный на российском концерне "Калашников", может изменить мир так же, как и знаменитый АК-47.

По словам экспертов, аппарат способен "изменить характер войны", как это случилось с автоматом АК-47. Издание подчеркнуло, что автомат остается "мощным оружием и по сей день".

Газета отметила, что, вероятнее всего, БПЛА будет простым в использовании, эффективным и недорогим. При этом он даст возможность наносить удары "бомбой с высокой степенью точности". Кроме того, издание утверждает, что аппарат практически не имеет аналогов в мире, упомянув при этом "самые умные бомбы американских военных сил".

8 февраля концерн "Калашников" сообщил, что начал выводить на мировой рынок автоматы Калашникова 200-й серии (АК-12), напоминает НСН. Первый экспортный контракт заключен с Арменией. Первая партия насчитывает около 50 единиц оружия.