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25.02.2019
Известия.ru

Китай построит электростанцию в космосе

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/ZUMA

Китай планирует к 2030 году создать космическую электростанцию, которая будет преобразовывать солнечные лучи в электричество и передавать его на Землю, пишет Daily Mail.

Китайское национальное космическое управление (CNSA) полагает, что таким образом можно получить практически неиссякаемый источник электроэнергии.

По данным издания, технологию протестируют в стратосфере в период с 2021 по 2025 год.

Экспериментальная база уже сооружена в городе Чунцин.

Стоимость разработки не уточняется, однако годовой космический бюджет Китая составляет $8 млрд, что позволяет Пекину нагонять в изучении космоса главных конкурентов — Россию и США.

В декабре прошлого года глава американской космической компании SpaceX изобретатель Илон Маск отметил прогресс в развитии космической отрасли в Китае. Миллиардер отметил, что в 2018 году Пекин обогнал Вашингтон по числу орбитальных запусков.

 

24.02.2019
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Страны
Китай
Россия
США
Компании
CNSA
SpaceX
Персоны
Илон Маск
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