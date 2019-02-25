Китай построит электростанцию в космосе

Китай планирует к 2030 году создать космическую электростанцию, которая будет преобразовывать солнечные лучи в электричество и передавать его на Землю, пишет Daily Mail.

Китайское национальное космическое управление (CNSA) полагает, что таким образом можно получить практически неиссякаемый источник электроэнергии.

По данным издания, технологию протестируют в стратосфере в период с 2021 по 2025 год.

Экспериментальная база уже сооружена в городе Чунцин.

Стоимость разработки не уточняется, однако годовой космический бюджет Китая составляет $8 млрд, что позволяет Пекину нагонять в изучении космоса главных конкурентов — Россию и США.

В декабре прошлого года глава американской космической компании SpaceX изобретатель Илон Маск отметил прогресс в развитии космической отрасли в Китае. Миллиардер отметил, что в 2018 году Пекин обогнал Вашингтон по числу орбитальных запусков.