Су-27 сопроводил разведчика: Россия опасности не видит

Минобороны России отвергло обвинения Швеции в опасном пилотировании

Российский истребитель сопровождал шведский самолет-разведчик, приближавшийся к границам России, на безопасном расстоянии. Таким образом в оборонном ведомстве РФ ответили на заявления Стокгольма о том, что истребитель Су-27 приблизился к шведскому самолету менее чем на 20 метров, что в королевстве назвали "неприемлемым".

Российский истребитель Су-27 дежурных сил противовоздушной обороны (ПВО) во вторник поднялся в воздух, чтобы контролировать полет над Балтикой самолета-разведчика Gulfstream ВВС Швеции, который приближался к границам России, пояснили в субботу в Минобороны РФ. По данным ведомства, 19 февраля средства контроля воздушного пространства России над нейтральными водами Балтийского моря засекли приближающуюся к границе воздушную цель.

Истребитель Су-27 взлетел, чтобы установить ее принадлежность, и все время находился на безопасном расстоянии, отметили там.

В министерстве уточнили, что после удаления иностранного самолета от границы с Россией истребитель вернулся на базу.

Днем ранее на сайте вооруженных сил Швеции появилось сообщение, в котором говорилось, что российский истребитель приблизился к шведскому самолету радиотехнической разведки на расстояние менее 20 м. Там отметили, что это произошло, когда шведский сигнальный самолет пролетал над Балтийским морем. Вооруженные силы сообщили об инциденте правительству Швеции, подчеркнули в документе.

Министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил Sveriges Radio, что поведение Су-27 является "неприемлемым". Он отметил, что подобные инциденты могут привести к крайне нежелательным событиям, и обратил внимание, что это уже не первый случай опасного перехвата российским самолетом шведского.

Его данные подтвердил полковник Андрес Перссон, по словам которого такие "любезности" с российской стороны привычны. При этом он подчеркнул, что на этот раз Су-27 перешел границы дозволенного.

Действительно, это не первая встреча российского истребителя с шведским самолетом. Подобная ситуация произошла 24 января, когда Су-27 поднялся в воздух, чтобы перехватить самолета-разведчика ВВС Швеции над нейтральными водами Балтийского моря, сообщили в Министерстве обороны России.

"Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировал его как самолет-разведчик Gulfstream ВВС Швеции, который осуществлял полет без включенного транспондера", - указали в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций оборонного ведомства, имеющемся в распоряжении RT.

Как отметили в министерстве, после того, как иностранный самолет удалился от государственной границы России, российский истребитель благополучно вернулся на базу.

В последнее время российские самолеты все чаще перехватывают иностранных разведчиков, но в основном ими являются американские самолеты.

Три разведчика США были замечены у российских границ 28 января, сообщалось на странице авиационного сервиса PlaneRadar в твиттере. Там отметили, что Boeing RC-135V вылетел с британской авиабазы "Милденхолл" и продолжительное время находился в воздушном пространстве рядом с Калининградской областью. Через некоторое время с итальянской базы "Сигонелла" вылетел RQ-4B Global Hawk, который начал курсировать вдоль границы Ленинградской и Псковской областей. Другой американский разведчик, приближающийся к российской границе, заметили над нейтральными водами Балтики.

"Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне. Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировал его как самолет-разведчик P-8A Poseidon ВВС США", - отметили в российском Министерстве обороны. Когда американский самолет отдалился на безопасное расстояние от границы России, истребитель вернулся на аэродром базирования.

Это не единственный случай с начала года, когда американские разведчики находились возле территории России. 10 января, когда Boeing RC-135V ВМС США проводил разведывательный полет над Черным морем. Его целью было в ходе радиоэлектронной разведки собрать сведения о ситуации в Крыму и на Черноморском побережье России. Самолет подлетел к Севастополю на расстояние 46 км, но границу не пересек. Полет длился примерно четыре часа. Дозаправка происходила в воздухе.

Такие случаи не были редкостью и в прошлом году. За весь год ВКС России обнаружили у российских границ более тысячи самолетов-разведчиков, указано на сайте Минобороны.

Всего в течение года подразделения радиотехнических войск ВКС обнаружили и сопроводили более 980 тыс. воздушных объектов, около трех тыс. из которых - иностранные боевые самолеты.

В министерстве уточнили, что за сутки дежурные силы обнаруживали и сопровождали порядка пяти тыс. воздушных объектов, половина из которых - иностранные. Ежедневно на боевое дежурство по ПВО заступают более шести тыс. военных, подчеркнули в ведомстве.

Лидия Мисник