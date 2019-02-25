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25.02.2019
Интерфакс-АВН

"Союз" со спутниками OneWeb стартует с космодрома Куру 28 февраля - "Роскосмос"

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Regis Duvignau

Москва. 23 февраля. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" уточнил время планируемого запуска ракеты-носителя "Союз" с первыми спутниками связи OneWeb с космодрома Куру во Французской Гвиане.

"Пуск ракеты-носителя "Союз-СТ-Б" запланирован 28 февраля в 00:37 мск", - говорится в сообщении госкорпорации в Facebook. Ранее OneWeb в своем Twitter сообщала, что старт состоится 27 февраля, не уточнив, по какому именно времени.

"В Гвианском космическом центре состоялся вывоз на стартовую позицию ракеты-носителя "Союз-СТ-Б" с разгонным блоком "Фрегат-М" и шестью британскими спутниками связи OneWeb", - сообщает в субботу "Роскосмос".

"Завершив вертикализацию, специалисты предприятий Роскосмоса провели операции по стыковке коммуникаций "пакета", сборке схем термостатирования, стыковке заправочных коммуникаций и другие операции, предусмотренные графиком подготовки", - информирует "Роскосмос".

Госкорпорация поясняет, что особенностью подготовки пуска в Гвиане является раздельная транспортировка трех ступеней ракеты-носителя и космической головной части с последующей их сборкой на пусковой установке с использованием мобильной башни обслуживания.

В минувшую пятницу главы компаний Arianespace и OneWeb сообщили об очередном переносе запланированного на 26 февраля пуска ракеты "Союз" со спутниками связи OneWeb. Это было связано с информацией о проблемах при запуске таким же "Союзом" спутника Egyptsat-A с Байконура в четверг вечером.

После старта в российских СМИ появилась информация, что двигатель третьей ступени "Союза" выключился преждевременно, что привело к отклонению от суборбитальной траектории на 57-60 км, однако разгонный блок "Фрегат" смог компенсировать отклонение и вывести спутник связи Egyptsat-A на целевую орбиту.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опроверг возникновение нештатной ситуации.

"Никакой критической ситуации нет. Пуск штатный, успешный", - отметил глава "Роскосмоса".

В то же время источник "Интерфакса" в ракетно-космической отрасли сообщил, что отклонение при запуске от запланированной траектории было, однако оно являлось незначительным и не считалось нештатной ситуацией.

23.02.2019
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Великобритания
Гвиана
Россия
Франция
Продукция
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