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25.02.2019
Военно-промышленный курьер

США оставляют в Сирии вдвое больше "миротворцев"

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Источник изображения: vpk-news.ru

Вашингтон планирует иметь на территории Сирийской Арабской Республики не 200 американских солдат и офицеров, как это было объявлено ранее, а вдвое больше.

"США намерены оставить в Сирии около 400 военнослужащих из двухтысячного контингента, который сейчас присутствует в этой ближневосточной стране", – сообщила вечером 22 февраля "Немецкая волна".

21 февраля пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс (Sarah Sanders) заявила, что Соединенные Штаты приняли решение не выводить из САР около 200 американских военных. Она пояснила что, это "миротворческая группа", которая пробудет в Сирии "определенный период времени".

Пресс-секретарь отметила, что президент США Дональд Трамп предварительно провел телефонные переговоры с главой Турецкой Республики Реджепом Эрдоганом. По словам Сандерс, они согласились "продолжать координацию в процессе создания потенциальной зоны безопасности в Сирии".

Кроме того, как сообщило агентство Рейтер, и.о. руководителя Пентагона Патрик Шэнахэн (Patrick Shanahan) и председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд (Joseph Dunford) в ближайшие дни проведут переговоры в Вашингтоне с турецкими коллегами. От них, весьма вероятно, потребуют не отправлять войска для разгрома союзных американцам отрядов Сирийских демократических сил. Костяк  формирований СДС составляют курды, которых в Анкаре считают угрозой  территориальной целостности Турции.

В декабре прошлого года Дональд Трамп объявил о выводе американского военного контингента из Сирии. Тем не менее, уже через месяц Пентагон озаботился созданием  "международной наблюдательной миссии" в северо-восточной части Сирии ("Уход армии США из Сирии – блеф"/ https://vpk-news.ru/news/48362).

23.02.2019
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Страны
Германия
Сирия
США
Турция
Персоны
Трамп Дональд
Эрдоган Реджеп
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