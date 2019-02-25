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25.02.2019
Военно-промышленный курьер

На Украине реанимируют советское вооружение

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Источник изображения: vpk-news.ru

ПВО Сухопутных войск ВСУ передадут усовершенствованные ЗРК "Тор" и "Куб", произведенные еще в СССР и доставшиеся украинской армии по наследству после его распада от советских ВС.

"Завершается проведение испытаний модернизированных комплексов противовоздушной обороны, которые возвращаются в боевой состав Вооруженных сил Украины. Это даст нам возможность сформировать новые подразделения, существенно повысить возможности зенитно-ракетных войск ВСУ и в целом эффективность системы ПВО и войск, и государства", – написал на своей странице в Фейсбуке начальник украинского Генерального штаба Виктор Муженко.

Проверка модернизированных комплексов проходит на Государственном испытательном полигоне "Ягорлык" в Херсонской области, сообщило агентство Укринформ. Утверждается, что на предприятии НПП "Аэротехника" были улучшены технические характеристики ЗРК, расширены их функциональные возможности.

23.02.2019
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принадлежат Военно-промышленный курьер
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Страны
Россия
Украина
Продукция
КУБ
Компании
Аэротехника
Проекты
Тор ЗРК
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