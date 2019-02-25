На Украине реанимируют советское вооружение

ПВО Сухопутных войск ВСУ передадут усовершенствованные ЗРК "Тор" и "Куб", произведенные еще в СССР и доставшиеся украинской армии по наследству после его распада от советских ВС.

"Завершается проведение испытаний модернизированных комплексов противовоздушной обороны, которые возвращаются в боевой состав Вооруженных сил Украины. Это даст нам возможность сформировать новые подразделения, существенно повысить возможности зенитно-ракетных войск ВСУ и в целом эффективность системы ПВО и войск, и государства", – написал на своей странице в Фейсбуке начальник украинского Генерального штаба Виктор Муженко.

Проверка модернизированных комплексов проходит на Государственном испытательном полигоне "Ягорлык" в Херсонской области, сообщило агентство Укринформ. Утверждается, что на предприятии НПП "Аэротехника" были улучшены технические характеристики ЗРК, расширены их функциональные возможности.