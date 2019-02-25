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25.02.2019
ТАСС

Северный флот представил историческую и современную военную технику в Мурманске

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БПК "Вице-адмирал Кулаков"
Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков".
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСC

На кораблях флота также состоялся прием в "Юнармию"

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Военная техника, стоящая на вооружении Северного флота, а также исторические виды вооружения были представлены в День защитника Отечества в субботу на площадях Мурманска и Североморска. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе флота.

"С 11 часов в Мурманске работала выставка, где была представлена историческая техника: восстановленная тачанка, которую воссоздали по старым чертежам… На ней установлен пулемет "Максим", причем действующий, со склада, он холощенный, исторический образец. Были представлены Т-34 и [САУ] Су-100, это все ходовые модели, они сами могут ездить, и авиадесантная самоходная установка АСУ-85, послевоенный образец, тоже был найден и восстановлен. Была представлена и современная техника", - сказали в пресс- службе.

В Мурманске были выставлены БТР-82А, противотанковая пушка МТ-12 "Рапира", была представлена установка берегового ракетного комплекса "Бастион" и пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400. "Также на выставке был показан снегоход "Витязь", который стоит на вооружении арктической бригады, на этих вездеходах была экспедиция на архипелаге Новая Земля", - пояснили в пресс-cлужбе.

В Североморске представлена техника инженерных войск, отдельной роты химической и биологической защиты, а также БТРы и вездеходы.

"С утра на четырех кораблях флота состоялся прием в "Юнармию", юнармейцев лично принимал командующий флотом на "Петре Великом", на крейсере "Маршал Устинов", больших противолодочных кораблях "Адмирал Левченко" и "Вице-адмирал Кулаков". Было принято 179 человек, до этого командующий и его заместители возложили цветы к памятнику защитникам советского Заполярья, была проведена строевая прогулка войск североморского гарнизона в сопровождении оркестра", - сказал ТАСС собеседник агентства.

23.02.2019
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Продукция
Бастион
БТР-82
БТР-82А
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