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25.02.2019
Известия.ru

Поезд с военными трофеями из Сирии отправился в тур по России

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Россияне смогут увидеть вооружение и технику, изъятую у боевиков в Сирии в рамках военно-исторической акции "Сирийский перелом". Выставка, организованная Минобороны России по поручению президента РФ Владимира Путина, стартовала в субботу, 23 февраля, на Казанском вокзале Москвы. Демонстрация военных трофеев будет проходить в поезде, который уже отправился в турне по городам России, пишет ТАСС.

Выставочный состав преодолеет маршрут протяженностью свыше 28,5 тыс. км и сделает остановки в 60 городах России, в том числе в Москве, Севастополе, Владивостоке и Мурманске.

Акция завершится в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил России "Патриот" в Московской области, куда поезд прибудет 27 апреля. Финал выставки приурочен ко Дню независимости Сирии.

Демонстрационный поезд состоит из 20 вагонов. В них будут представлены беспилотные летательные аппараты, работы военных художников и фотографов, рацион питания и экипировка боевиков, а также различные виды оружия, включая химическое.

Кроме того, на выставке можно будет увидеть и военную технику, в том числе танк Т-55, тоннельную машину китайского производства, бронированный штурмовой автомобиль YPG Eagle Head, самоходный минный трал Aardvark JSFU и автомобиль террориста-смертника на базе Jeep Grand Cherokee.

На железнодорожном транспортном средстве разместится магазин "Военторг", продающий товары с символикой российской армии, а также сцена, на которой выступят коллективы ансамбля Александрова и Центрального дома Российской армии, ансамбли песни и пляски всех военных округов и флотов.

"Также будут работать пункты отбора на военную службу по контракту, где каждый молодой человек получит возможность вступить в ряды Вооруженных сил Российской Федерации", — заявил замминистра обороны Андрей Картаполов.

О планах Минобороны устроить военным трофеям из Сирии железнодорожный тур по России стало известно 6 февраля. Тогда сообщалось, что экспозиция будет целиком состоять из элементов, которые российские военные обнаружили во время выполнения боевых действий в таких городах, как Пальмира, Алеппо и Дейр-эз-Зор.

Конфликт в ближневосточной республике начался в 2011 году. ВКС России принимают участие в борьбе с террористами с 2015 года по официальной просьбе Дамаска. За три года операции российские военные помогли разгромить группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). В настоящее время продолжается зачистка территории страны от оставшихся разрозненных групп боевиков.

 

23.02.2019
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