"Трезво оценивают": ветераны США похвалили российских военных

Американские ветераны восхитились операцией россиян в Крыму

Американские ветераны назвали "блестящей" обеспечение российскими военнослужащими безопасности во время референдума в Крыму. Еще в 2014 году президент России Владимир Путин отмечал, что поддержка военных была необходима для обеспечения условий свободного волеизъявления крымчан. В России признали, что военные США трезво оценивают внешнеполитическую ситуацию.

Ветераны американских Вооруженных сил назвали "блестящей" операцию ВС России по обеспечению безопасности при подготовке референдума о воссоединении Крыма с Россией в 2014 году, сказал президент Клуба военачальников Вооруженных сил РФ генерал армии в отставке Анатолий Куликов на заседании комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, посвященном Дню защитника Отечества.

"Когда произошли события крымские, и у нас была первая встреча в марте 2014 года, один из них [американских ветеранов] на ушко мне говорит: "Операцию в Крыму вы провели блестяще", - рассказал Куликов, говоря о первой встрече с ветеранами США после событий весны 2014 года.

По его словам, несмотря на политический кризис во властных структурах США, американские военные трезво оценивают внешнеполитическую ситуацию и прекрасно понимают современные возможности России.

При этом, как он отметил, они не могут "пробить" в законодательных и исполнительных органах американской власти инициативы о налаживании диалога в военной сфере.

Куликов назвал диалог Клуба военачальников российских ВС с американскими коллегами чуть ли не единственным неформальным каналом общения между военными двух государств. В этом году состоится их 12-я встреча.

Власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. В голосовании приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова, из которых за воссоединение с Россией проголосовали около 96%. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное Собрание. Киев отказался признавать официальные итоги референдума, как и большинство западных стран.

До референдума о мерах по безопасности расссказал премьер-министр Крыма Сергей Аксенов. По его словам, обеспечивать безопасность и правопорядок на мероприятии были призваны более 15 тыс. представителей сил самообороны и милиции.

"У нас задействовано достаточное количество людей: свыше десяти тыс. представителей самообороны и свыше пяти тыс. представителей различных подразделений МВД. Я не ожидаю провокаций от людей, которые проживают в Республике Крым. Они все заинтересованы в сохранении межнационального и межконфессионального мира", - отметил Аксенов.

Владимир Путин впервые сообщил о действиях российских военных в ходе "прямой линии" в апреле 2014 года. Он рассказал, что военнослужащие присутствовали во время референдума в республике, "чтобы обеспечить условия для свободного волеизъявления крымчан".

Российский лидер отметил, что "за спиной сил самообороны Крыма, конечно, стояли наши военнослужащие", так как "по-другому провести референдум открыто, честно, достойно и помочь людям выразить свое мнение было просто невозможно".

Позже он признал, что его слова о поддержке безопасности в Крыму военными РФ на Западе могут истолковать неправильно. "Я знаю и говорил об этом [во время "Прямой линии"] сознательно, но если мы будем честными и объективными, то всем станет понятно, что под дулом автомата выгнать людей из квартиры, из дома и заставить пойти на избирательный участок проголосовать невозможно. А явка [на крымском референдуме] - 83%", - обратил внимание российский лидер.

При этом в марте глава государства говорил о том, что в Крыму работают не российские военнослужащие, а местные силы самообороны.

Как рассказывал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Спецвыпуск. Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым", за неделю до проведения референдума в Крыму "специальных людей" из России на полуострове не было. Он заверил, что они появились лишь на самом мероприятии, чтобы обеспечивать там безопасность. Таким образом он объяснил разницу в двух заявлениях Путина, сделанных в марте и в апреле. Песков отметил, что истина заключается в "сопоставлении временных параметров" двух заявлений президента.

Кроме того, власти Киева и некоторые западные страны продолжают обвинять Россию в использовании военнослужащих в событиях на юго-востоке Украины. Путин заявил, что эти утверждения - "полная чушь", а министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал их "паранойей".

"Что касается утверждений об использовании российского спецназа в событиях на Украине, скажу лишь одно - трудно искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет. Тем более, глупо, если эта кошка умная, смелая и вежливая", - отметил глава оборонного ведомства.

Лидия Мисник