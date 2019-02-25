В Иране заявили о достижении 90% целей в Сирии

Дубай. 23 февраля. ИНТЕРФАКС - Секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что Тегеран достиг серьезного успеха в Сирии, сообщает в субботу агентство "Тасним".

"Мы достигли более 90% наших целей (в Сирии - ИФ). Таким образом, наступательные атаки Израиля в Сирии не оказали стратегического воздействия, и наши действия по сопротивлению продолжились", - сказал А.Шахмани в интервью агентству.

При этом он подчеркнул, что законное присутствие в Сирии является "базовым принципом" для Ирана.

"Мы останемся в Сирии и будем бороться с терроризмом до тех пор, пока этого желает законное правительство Сирии", - добавил А.Шамхани.

По его утверждению, удары Израиля по Сирии осуществляются для оказания помощи террористам.

"Израиль явно предпринимает шаги в интересах террористов и для противодействия сирийскому правительству и армии", - сказал секретарь иранского Совбеза.

"Мы сотрудничаем с сирийской армией и союзниками в этой стране, и в скором времени мы увидим важные изменения в содействии сдерживанию сирийского сопротивления", - добавил А.Шамхани.

ВВС Израиля периодически наносят ракетные удары по Сирии, целями, по утверждению израильских военных, являются военные объекты Ирана.