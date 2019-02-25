Ракету "Союз-СТ" установили на стартовом комплексе космодрома Куру

Запуск должен состояться 27 февраля

ТАСС, 23 февраля. Ракета-носитель "Союз-СТ" со спутниками британской компании OneWeb установлена на стартовой площадке космодрома Куру (Французская Гвиана). Об этом сообщил в субботу ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Ракета "Союз-СТ" со спутниками OneWeb установлена на стартовом комплексе космодрома Куру", - сказал собеседник агентства.

Запуск спутников OneWeb с космодрома Куру с помощью ракеты-носителя "Союз-СТ" намечен на 27 февраля по местному времени (28 февраля по московскому времени), сообщил в пятницу исполнительный директор компании Arianespace Стефан Исраэль.

Ранее запуск был намечен на 26 февраля. Однако в пятницу глава OneWeb Грег Уайлер сообщил, что старт отложен как минимум на день из-за необходимости изучения данных о запуске ракеты "Союз-2.1б" с Байконура со спутником EgyptSat-A, при котором были отмечены некоторые отклонения от расчетной орбиты на этапе работы ракеты-носителя. При этом египетский аппарат был выведен штатно и был принят на управление заказчиком.

Старт ракеты-носителя "Союз" со спутниками OneWeb, которые должны обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру, первоначально был запланирован на 19 февраля. Запуск был отложен в связи с обнаруженным микроотверстием в разгоном блоке "Фрегат". Дефект был устранен на космодроме специалистами Роскосмоса.