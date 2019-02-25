Войти
25.02.2019
ТАСС

Ракету "Союз-СТ" установили на стартовом комплексе космодрома Куру

470
0
0
Ракета-носитель "Союз-СТ-Б" на стартовом комплексе космодрома Куру
Ракета-носитель "Союз-СТ-Б" на стартовом комплексе космодрома Куру.
Источник изображения: © AP Photo/Henri Griffit, архив

Запуск должен состояться 27 февраля

ТАСС, 23 февраля. Ракета-носитель "Союз-СТ" со спутниками британской компании OneWeb установлена на стартовой площадке космодрома Куру (Французская Гвиана). Об этом сообщил в субботу ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Ракета "Союз-СТ" со спутниками OneWeb установлена на стартовом комплексе космодрома Куру", - сказал собеседник агентства.

Запуск спутников OneWeb с космодрома Куру с помощью ракеты-носителя "Союз-СТ" намечен на 27 февраля по местному времени (28 февраля по московскому времени), сообщил в пятницу исполнительный директор компании Arianespace Стефан Исраэль.

Ранее запуск был намечен на 26 февраля. Однако в пятницу глава OneWeb Грег Уайлер сообщил, что старт отложен как минимум на день из-за необходимости изучения данных о запуске ракеты "Союз-2.1б" с Байконура со спутником EgyptSat-A, при котором были отмечены некоторые отклонения от расчетной орбиты на этапе работы ракеты-носителя. При этом египетский аппарат был выведен штатно и был принят на управление заказчиком.

Старт ракеты-носителя "Союз" со спутниками OneWeb, которые должны обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру, первоначально был запланирован на 19 февраля. Запуск был отложен в связи с обнаруженным микроотверстием в разгоном блоке "Фрегат". Дефект был устранен на космодроме специалистами Роскосмоса.

23.02.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Гвиана
Египет
Франция
Продукция
Фрегат РБ
Компании
Arianespace
Роскосмос
Проекты
Ariane РН
Байконур
ИТ
Союз РН
Союз-2 РН
Похожие новости
25.02.2019
"Союз" со спутниками OneWeb стартует с космодрома Куру 28 февраля - "Роскосмос"
25.02.2019
Запуск ракеты "Союз" со спутниками OneWeb состоится 27 февраля
01.02.2019
Проблемы при подготовке к запуску ракеты со спутниками OneWeb выявлены в разгонном блоке - компания
31.01.2019
Источник: специалисты РФ устраняют дефект в разгонном блоке "Фрегат" на космодроме Куру
20.11.2018
На космодроме Куру подтвердили планы по запуску спутников OneWeb: первые аппараты стартуют 7 февраля
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.02 13:03
  • 2
СМИ: Истребитель Су-57 покажут в Париже
  • 25.02 12:59
  • 2
В Индии заявили о работе над самолётом 5-го поколения с фюзеляжем из нанотрубок
  • 25.02 12:36
  • 42
Без промаха: новейший Т-90М поразил бронебойным снарядом танк Т-64
  • 25.02 12:27
  • 1
Российский истребитель Су-57: почти готов к войне? (National Interest, США)
  • 25.02 12:06
  • 25
Получит ли МС-21 отечественные композиты: борьба за будущее гражданской авиации РФ
  • 25.02 12:05
  • 2
"Это ничьи воды": США начинают битву за Арктику
  • 25.02 11:58
  • 1
Путин считает, что аналогов современных российских вооружений в мире не появится еще долго
  • 25.02 11:51
  • 2
"Колесница огненной смерти": БМО-Т самая недооцененная российская бронемашина
  • 25.02 11:43
  • 2
Ответ на угрозу: названы цели "Циркона" в США
  • 25.02 10:33
  • 1
ДЭПЛ "Кронштадт" проекта 677 "Лада" выйдет на испытания в этом году
  • 25.02 10:31
  • 1
В Керчи спущен на воду патрульный корабль "Павел Державин" проекта 22160
  • 25.02 10:19
  • 1
Стокгольм вызвал посла: перехват Су-27 рассердил шведов
  • 25.02 10:17
  • 1
Россия ведет переговоры о поставках ударных Ка-52 "Аллигатор" со многими странами
  • 25.02 10:14
  • 1
В ВДВ появится пятая дивизия
  • 25.02 10:09
  • 1
Путин присвоил звание генерала армии главкому Сухопутных войск Салюкову