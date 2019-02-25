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25.02.2019
Российская газета

Названа дальность действия новой наземной ракеты "Калибр"

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Источник изображения: Министерство обороны РФ / РИА Новости

У России появится не только морская крылатая ракета "Калибр-М", способная поражать цели на дистанции более 4 500 километров, но и вариант аналогичной ракеты для размещения на суше.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российской ракетостроительной сфере, новую сухопутную ракету предполагается создать по причине возможного выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Корабельная крылатая ракета "Калибр-М" с максимальной дальностью стрельбы более 4,5 тыс. км будет разрабатываться и в варианте сухопутного базирования", - цитирует агентство своего собеседника.

Напомним, ранее о разработке в 2019-2020 годах наземного варианта комплекса "Калибр", заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Между тем США рассматривает возможность модификации ракет-мишеней, чтобы с их помощью сымитировать атаку российских ракет, в том числе "Калибров".


Руслан Мельников

23.02.2019
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Club-M
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Калибр КР
РСМД
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