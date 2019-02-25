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25.02.2019
ТАСС

Площадь здания Национального космического центра в Филях составит 250 тыс. кв. м

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ГКНПЦ имени Хруничева
Государственный космический научно-производственный центр (ГКНПЦ) имени Хруничева.
Источник изображения: www.ntv.ru

Заммэра Москвы Марат Хуснуллин среди главных вопросов назвал развитие района и строительство автомобильного и пешеходного моста

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Площадь здания Национального космического центра, который будет создан на территории Центра Хруничева в Филях, составит около 250 тыс. кв. м, сообщил журналистам в субботу заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

"Сейчас мы с Роскосмосом, с заводом им. Хруничева в состоянии рабочей группы обсуждаем техническое задание: что будет строиться, когда будет строиться. Пока ориентировочного мы понимаем, что этот центр будет порядка 250 тыс. кв. м", - сказал Хуснуллин.

Он отметил, что один из главных вопросов сейчас - развитие района и строительство автомобильного и пешеходного моста через Москву-реку, а также увязка со строящейся станцией метро "Терехово".

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что Национальный космический центр, который будет создан на территории Центра Хруничева, построят на средства бюджета Москвы. Средства госкорпорации, по словам Рогозина, пойдут на обустройство предприятий, сбор всех необходимых производственных циклов и этапов на территории около 50 га.

Ранее президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил правительству Москвы и Роскосмосу создать Национальный космический центр, который сосредоточит все ключевые конструкторские бюро, предприятия и профильные организации.

Как сообщал 20 февраля Рогозин, Центр заработает в Москве через три с половиной года, уже ведется обсуждение с правительством Москвы. В одном месте будет собрано 20 тыс. конструкторов и инженеров Роскосмоса, "одновременно этот проект предполагает ускорение плана финансового оздоровления центра Хруничева".

23.02.2019
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
ГКНПЦ Хруничева
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
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