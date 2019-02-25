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25.02.2019
Военное обозрение

ДЭПЛ "Кронштадт" проекта 677 "Лада" выйдет на испытания в этом году

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Вторая в серии подводная лодка "Кронштадт" проекта 677 "Лада" выйдет на испытания в этом году. Об этом сообщил главком ВМФ адмирал Владимир Королев в ходе посещения Центрального конструкторского бюро "Рубин".

Источник изображения: Минобороны РФ

По словам адмирала, спущенная на воду в сентябре 2018 года подводная лодка "Кронштадт" проекта 677 выйдет на испытания в 2018 году. Серийное строительство подлодок типа "Лада" будет продолжено.

Подводная лодка "Кронштадт" является долгостроем отечественного судостроения. Вторая в серии проекта 677 "Лада" она была заложена в июле 2005 года. В 2009 году по решению Министерства обороны РФ строительство заказа было приостановлено до передачи в опытную эксплуатации головного заказа серии ПЛ "Санкт-Петербург". Возобновление строительства произошло 9 июля 2013 года. 20 сентября 2018 "Кронштадт" был спущен на воду.

В настоящее время на ССЗ "Адмиралтейские верфи" ведется строительство еще одной субмарины этой серии - ДЭПЛ "Великие Луки". Передача "Кронштадта" и "Великих Лук" ВМФ запланирована на 2020 и 2021 года соответственно.

Подводные лодки проекта 677 типа "Лада" относят к четвертому поколению дизель-электрических субмарин. Их надводное водоизмещение составляет примерно 1,75 тыс. т, под водой они могут развивать скорость до 21 узла. Вооружены "Лады" в частности, ракетными комплексами "Калибр". Экипаж насчитывает 35 человек. Головной лодкой проекта 677 является "Санкт-Петербург".

23.02.2019
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Страны
Россия
Продукция
Б-586 Кронштадт
Б-587 Великие Луки
Компании
Адмиралтейские верфи
Кронштадт
Минoбороны РФ
ЦКБ МТ Рубин
Проекты
2020-й год
677 Лада
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1 комментарий
№1
25.02.2019 10:33
Не знаю что из этого долгостроя в итоге получится,но хоть строительные мощности для строительства Варшавянок для ТОФ РФ освободятся..
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